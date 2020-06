Ensenyament

El professors de FP lliuren una queixa al Síndic de Greuges on demanen l'aturada de la reforma de la Formació Professional

El Professorat de formació professional de Catalunya Defensem l’FP, els sindicats d’ensenyament USTEC-STEs, Intersindical-CSC, ASPEPC-SPS, CGT Ensenyament i COS, la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya FAPAC i Sindicat d’Estudiants i el Sindicat d’Estudiants del Països Catalans SEPC han lliurat una queixa al Síndic de Greuges on demanen l'atura immediata de la reforma de la Formació Professional iel compromís de treballar una reforma de l’FP amb la participació de la comunitat educativa i adaptada a les necessitats específiques de cada cicle.

En la queixa, exposen: que el Departament d'Educació de la Generalitat i Ia Direcció General d’FP han publicat en les darreres setmanes una reforma curricular de la Formació Professional que ha provocat un gran rebuig entre la comunitat educativa.

Durant el darrer trimestre del curs passat ja van voler aplicar la mateixa reforma, però els sindicats juntament amb Defensem l'FP vam aconseguir aturar-la. Aquesta reforma no comptava amb la participació dels professionals docents, ni d’estudiants, ni tampoc hi va haver cap negociació amb els agents socials. El contingut constituïa una merma de la qualitat de la formació rebuda per l'alumnat i comportava una retallada en professorat contrari als objectius que marca la LEC.

Ara, a finals de maig, en plena crisi sanitària Educació ha fet arribar als centres educatius una reforma gairebé idèntica a la del curs passat i també rebutjada pel 95% de forces sindicals.

Pels professors la rforma arriba en un moment completament desencertat a causa de l'actual situació d'alerta sanitària i, per tant, d’alerta educativa amb totes les incerteses, problemàtiques i reptes que està comportant al món educatiu. Sense marge de temps per tal que els centres educatius es puguin organitzar, oblidant que, ara mateix, tot l'esforç del professorat ha de poder centrar-se en continuar oferint una formació de qualitat al seu alumnat i programar el temari no realitzat en condicions en el proper curs i a més a més, precaritza la qualitat de la formació que rebrà l’alumnat, doncs redueix les hores lectives en benefici d’ampliar les hores de pràctica a l’empresa.