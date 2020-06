Llibertat d'Expressió

El raper sabadellenc Elgio sabrà la setmana vinent si és condemnat a presó

El raper sabadellenc Elgio (Alex Nicolaev) sabrà la setmana vinent si el Tribunal Suprem el condemna a presó per les lletres de les seves cançons. L'artista formava part d'un col•lectiu musical anomenat La Insurgencia. La fiscalia va denunciar-los a ell i a 11 companys més per enaltiment del terrorisme, ara fa quasi tres anys. Serà el dia 9 de juny que el tribunal es reunirà per a resoldre el recurs dels encausats.

L'Audiència Nacional els va condemnar a dos anys i un dia de presó, 4.800 euros de multa i 8 anys d'inhabilitació. La condemna va ser rebaixada per la sala d'apel·lació a sis mesos i un dia. L'advocat que porta el cas, Juan Manuel Olarieta, considera que estem enfront de la que podría ser una condemna inèdita contra la llibertat d'expressió i artística, ja que "mai a la història i a cap país" s'havia condemnat a tants músics per les lletres de les seves cançons.

També el 9 de juny el raper mallorquí Valtonyc, exiliat a Bèlgica des de fa més d'un any, sabrà si serà extradit. Va ser condemnat pel Tribunal Suprem a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons.

Nicolaev denuncia que tota aquesta situació respon a una "persecució política per part de l'Estat per les seves idees" i es dirigeix a la població en general per a demanar solidaritat i per "deixar-los clar que No Callarem".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">El 9 de junio el TS decidirá si me condena a mí y 11 personas a prisión por cantar. <br><br>¡Comparte y extiende la voz!<br><br>SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA<a href="https://twitter.com/hashtag/CulpablesPerCantar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CulpablesPerCantar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LibertadDeExpresion?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LibertadDeExpresion</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NoCallarem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NoCallarem</a> <a href="https://t.co/AIvJ4e2pZk">pic.twitter.com/AIvJ4e2pZk</a></p>— Grup de suport Elgio (@GrupSuportElgio) <a href="https://twitter.com/GrupSuportElgio/status/1268530747436040192?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>