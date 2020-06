Memòria històrica

CNT València ret homenatge a la seua militant Lucía Sánchez Saornil

Lucía Sánchez Saornil va col·laborar amb la fotoperiodista hongaresa Kati Horna amb la revista Umbral a Octubre de 1937 en un interessant article: “La Maternidad bajo el signo de la revolución”. Un tema inquietant que fins aquell moment mai no s’havia plantejat en un context bèl·lic. Un context de lluita antifeixista a Europa acostumat a parlar de heroïcitats o victòries militars i en el qual destaquen els adjectius referits a la masculinitat, a la valentia, l’empenta guerrera, o el coratge . Però les dones eren des de feia segles la part secundaria de totes les guerres: mares, dones de o “ el descans del guerrer”, és a dir, una part relegada a la rereguarda. Lucía Sánchez i les seues companyes, modernitzaren el panorama cultural i polític de la seua època i trencaren el mur del silenci de les dones al aparèixer, reclamant el seu espai, en premsa, ràdio i demés mitjans de comunicació, com ho havien fet al eixir als carrers plantant cara als revoltats al juliol del 1936. Aquest espai públic, per primera vegada, parla de dones, educació, xiquets, hospitals o cases de maternitat, milicianes i, com no, d’un projecte comú de futur equitatiu integrat en el context de la revolució espanyola, l’única fins el moment en que la classe treballadora autogestionà la majoria dels aspectes de la vida quotidiana. Les dones foren part intrínseca i determinant d’aquesta transformació social.

Una de les protagonistes d’aquesta transformació va ser Lucía Sánchez (1895-1970) que tenia una brillant trajectòria militant connectada al anarcosindicalisme i va trencar el seu particular sostre de cristall, passant de ser una treballadora de la companyia telefònica madrilenya a destacar com a poetessa, conferenciant i periodista en el Madrid dels anys trenta. La seua militància obrera la va fer freqüentar mons fins aquells temps, vetats a les dones: reunions nocturnes, impremtes clandestines, plens de sindicats, etc. La seua joventut i el seu caràcter decidit feren la resta: prompte es va implicar fins al final i poc a poc es gestà en la seua ment la decisió de crear una organització específica de dones, ja que l’endarreriment intel·lectual i ètic del país es revela com un llast. El sindicat i la mateixa organització llibertària esdevenen el seu primer camp de batalla. La lluita per la inclusió de la dona en el debat sindical i laboral serà una de les batalles empreses per les dones que gesten la primera organització anarcofeminista europea: “Mujeres Libres”

Cronista i miliciana

Lucía Sánchez va ser secretaria de la redacció de CNT(1933-1934) abans havia publicat en Ultra, Tableros, Plural i altres revistes madrilenyes de literatura, participà en la gran vaga de la Telefònica i fou durament represaliada. Aquest i altres motius l’obligaren a traslladar-se a València (1927-1931) i fou readmesa en Telefònica en 1936. Aquell any participà amb la seua organització, la CNT, en els combats de carrer en l’assalt a la Caserna de la Muntanya i desprès va partir ràpidament al front de guerra on va treballar com a periodista, allò que millor sabia fer: escriure la crònica de la lluita obrera. Ja a València va escriure en Umbral on va ser cap de redacció en 1937. De la ciutat del Túria va passar a Barcelona, reclamada per l’organització, i realitza diversos treballs d’educació i coordinació fins que en maig del 1938 s’encarrega de SIA (Solidaritat Internacional Antifeixista), organització anarquista solidària destinada al suport de la població civil on projectarà el seu treball desprès de l’evacuació de la població civil a territori francès.

Lucía Sánchez també va passar la frontera i és internada en els camps de refugiats. En 1940 resideix a París i més tard en Montauban amb la seua companya de tota la vida América Barroso a la que havia conegut a València. Passen clandestinament a Espanya gràcies a les xarxes d’evasió anarquistes i resideixen, sense papers, en Madrid i València. No legalitza la seua situació fins 1954 i es veu obligada a exercir multitud d’oficis precaris que l’obliguen a coartar la seua creativitat, la qual expressarà mitjançant el dibuix i els escrits que mai no veuran la llum. Una vegada truncada per la terrible repressió franquista que planeja sempre com una espasa de Dàmocles sobre els militants clandestins, Lucía Sánchez va morir a València. Només alguns antics militants i bones amistats coneixien les seues grans capacitats intel·lectuals i morals. La seua vida discreta tingué que ser rescatada anys desprès a partir, com no, d’altres dones anarquistes, com ara Pepita Carpena, Suceso Portales, Antonia Fontanillas, Pilar Molina, Llum Quiñonero, i d’altres.