Centres d'Atenció Primària, ¿falta d'espais o deixadesa de les Administracions?

Comunicat dirigit als responsables del Govern de la Generalitat, de l’Ajuntament i del Consorci Sanitari de Barcelona, format pels dos anteriors.

Patim des de fa anys la insostenible situació de molts centres d’Atenció Primària de la ciutat de Barcelona, que es van obrir de forma ja molt precària durant els anys 90 del segle passat en aplicació de la llei de Reforma de l’Atenció Primària (RAP) aprovada el 1984 i que a la nostra ciutat no es va poder concloure fins al 2003, precisament per manca d’espais.

Han passat anys, ha plogut molt i la situació dels centres segueix a l’espera que les “Administracions” en trobin llocs adients. Mentrestant, la Generalitat i l'Ajuntament aproven plans de manera recurrent on s’inclou la necessitat de trobar aquests espais, i ho escriuen en un paper.

Si fem un repàs dels múltiples equipaments culturals, docents, esportius -públics i privats- oberts des dels anys 90 a Ciutat Vella i a d'altres barris de la ciutat, es fa difícil d'entendre com hem permès que equipaments essencials com són els centres de salut no tinguin unes condicions dignes, ni per als usuaris ni per al personal.

Ens causa una gran indignació la deixadesa de les Administracions en proporcionar i cobrir les necessitats bàsiques de la població. I també que reaccionin a corre-cuita, solucionant problemes posposats quan veuen que la gent es mobilitza. Se suposa que estan per analitzar, preveure, planificar i vigilar que es compleixin els nostres drets. I si no saben o no poden fer-ho, els seus responsables sempre poden plegar.

Exigim:

Solucions provisionals immediates per a aquells centres en condicions més precàries i planificació urgent d’espais definitius. Aplicació de les possibilitats que ara té el Govern per fer-ho possible per la via d’urgència.

Informació exhaustiva dels espais físics dels centres d’Atenció Primària de la ciutat: número d’espais de consultes i d’espais per a proves, cures, sales d’espera, etc.

Relació d’equips: metges, infermeres, personal administratiu i de treball social de cada centre per comprovar que s’ajusten a les necessitats de la població assignada.

Dotació als centres de material i equip per poder treballar dignament i, en general, del pressupost adient per tal que la població rebi l’atenció que es mereix.

Que es reprenguin les visites presencials, les proves i exploracions que es van interrompre durant la pandèmia i que es doti els centres del personal necessari per fer-ho.

Iniciar processos de cogestió dels centres per tal que els usuaris puguem valorar juntament amb els professionals les necessitats de la població de referència i exigir si cal els mitjans que corresponguin.

Ho reclamem com a usuaris i també com a propietaris dels serveis públics: no ens conformem amb paraules, volem fets. Estem reclamant centres on ser atesos com ens mereixem i com les Administracions tenen l’obligació de proporcionar.

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb)