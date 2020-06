Actes de suport durant el judici d’en Charaf i l’Ibrahim

Finalment, 9 mesos després de l’empresonament preventiu d’en Charaf i l’Ibrahim es celebrarà a la Secció 4 de l’Audiència Provincial de Girona el seu judici el dia 30 de juny i 1 de juliol. Cal recordar que els fet es remunten a la nit del dimarts 15 d’octubre quan els dos joves de 18 anys van ser detinguts per haver llençat una pedra a un furgó dels mossos d’esquadra en el marc de les protestes contra la sentència que condemnava de manera injusta als líders del Procés. Hores més tard, la Jutge d’Instrucció 2 de Girona en decretava la seva presó provisional comunicada i sense fiança.



Una vegada més denunciem la seva infonamentada imputació tan sols avalada per testimonis dubtosos de mossos d’esquadra que han ofert durant el sumari del cas declaracions contradictòries i que sobredimensionen els fets. Els joves que han negat sempre ser els autors dels fets s’enfronten a unes elevadíssimes penes de fins a 9 anys de presó, així com 7.200 euros de pena multa i 900 euros de responsabilitat civil, per delictes de desordres públics, atemptat a l’autoritat, danys i lesions. I és que una vegada més hem de denunciar la posició d’una fiscalia que ha decidit estirar el màxim el marge penalògic que ofereix el Codi Penal per intentar que els joves rebin una condemna exemplar.



També contemplem amb tristesa el paper repressiu de la Generalitat de Catalunya, que plegada als interessos corporatius del cos de mossos d’esquadra manté una posició d’acusació particular sense cap justificació des de la vessant jurídica ni des de la vessant de l’oportunitat política. No podem tolerar que el Govern català pugi al carro de la repressió que exerceix l’estat espanyol en la lluita al dret a l’exercici de l’autodeterminació i per això l’emplacem a que retiri la seva acusació.



Per últim cal destacar que es tracta del primer judici contra les imputacions que es deriven de les protestes post sentència. En aquest sentit estem orgullosos de la solidaritat mostrada en aquest cas i tant sols esperem que mantinguem intacte la nostre fermesa per solidaritzar-nos amb tots el judicis que vindran. En aquest sentit i amb l’anhel de mostrar la fermesa de tota la societat civil catalana, convoquem un acte en solidaritat a en Charaf i l’Ibrahim el dilluns 29 de juny a les 19 h a la plaça del Vi de Girona que comptarà amb la participació de les entitats civils, l’associacionisme i els moviments socials de la nostre ciutat. I pel que fa els dos dies de judici – 30 de juny i 1 de juliol – convoquem a una roda de premsa i a concentrar-nos solidàriament a les portes de la Palau de Justicia de Girona. Per evidenciar aquest ampli suport als joves, prendran la paraula el dimarts 30 de juny el Vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i la Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana Elisenda Palouzié.