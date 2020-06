català

“Fills de la Mina”, el videoclip de rap i rumba en català fet pels joves de la Mina

La Plataforma per la Llengua presenta “Fills de la Mina”, un videoclip de rap i rumba en català, que busca transmetre aquells aspectes positius de la Mina, així com aquells trets més característics en contrast amb els estigmes que la gent atribueix a aquest barri.

Conscienciar els diferents col·lectius de la importància de l'ús social del català com a llengua d'oportunitats és un dels objectius dels tallers de rap que en els darrers mesos ha impulsat la Plataforma per la Llengua, i que ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea Social i Assistencial de la Societat General d’Autors i Editors. En aquesta ocasió, són els joves de la Mina els qui hi participen amb la cançó Fills de la Mina. Aquest videoclip és el resultat final dels tallers de rap i rumba en català que l’ONG del català va organitzar amb els joves de les entitats socials d’aquest barri de Sant Adrià de Besòs, que han escrit la lletra, han pensat la música que més els encaixava i han gravat la cançó a l’estudi de la Fundació SGAE.

El videoclip, que compta amb la participació dels artistes Nel·lo C i Rafalito Salazar, socis voluntaris de la SGAE, i el guiatge de la dramaturga Estel Solé, s’ha gravat al barri amb la participació del veïnat i hi podem reconèixer places, carrers i llocs emblemàtics, com el Bust de Camarón de la Isla, la Rambla de la Mina o establiments i comerços locals de Sant Adrià del Besòs.

La gravació i els tallers de rap i rumba en català han estat possibles gràcies a l’ajuda de prop de 200 mecenes que durant el Giving Tuesday van aportar prop de 10.000 euros per finançar el projecte “A la Mina, en català”, que serveix per portar la llengua i la cultura catalanes i l'oci en català al barri. Gràcies a aquests donatius, a més dels tallers i el videoclip, l’entitat també està treballant en una nova guia, adreçada a la comunitat evangèlica de Filadèlfia, romaní-català: Camela't del català.

La importància de l'ús social del català com a llengua d'oportunitats es desenvolupa al barri a través del Pla d’Actuació Lingüística Integral – A l’Eix Besòs en català, i es fa de manera transversal amb les entitats socials i culturals del barri, així com amb les diferents comunitats religioses, agents educatius i establiments comercials.

“Fills de la Mina” no és l’únic videoclip fet amb joves a través dels tallers de rap en català, també se n’han desenvolupat en ciutats i barris com ara Santa Coloma de Gramenet, Ciutat Meridiana i Sabadell.