La Federació d'Associacions de Veïns de Badalona planteja obrir un debat sobre la recuperació de l'espai públic

l'espai necessari perquè les i els vianants puguin circular amb seguretat és de 3m lliures d'obstacles, i que l'accés esglaonat a establiments comercials obliga per exemple a fer cues sobre les voreres, reduint encara més l'espai de pas. Caldrà incrementar les mesures inspectores perquè no se’n faci un abús que vagi en clar perjudici dels vianants i la seva seguretat.

Apostem també perquè es contempli un retorn social dels establiments per aquesta cessió d'espai públic, que permeti, entre d’altres, l'adequació dels locals comercials a la legislació vigent en matèria d'accessibilitat.

En quant a la mobilitat, cal garantir la mobilitat de tothom respectant la seva diversitat, necessitats i preferences. No pot haver una unica solució vàlida per a tothom, perque no tots som iguals. Les persones som diverses i tenim dret a ser-ho. Per tant, no es poden donar respostes homogeneas que serveixin per a tots. Ha d'haver alternatives atenent aquestes diversitats.

En aquest sentit, el vehicle privat és el mitjà de transport més utilitzat per les persones amb diversitat funcional perque és el que els hi ofereix més sguretat, segons dades proporcionades per l'Observatori de la Discapcitat Física (ODF).

Punten que és responsabilitat de l’administració pública la de preveure i evitar conflictes de convivència i d'exclusió per la vulneració del dret a l'accessibilitat universal i a la mobilitat de tots els ciutadans, i molt especialment aquells que es troben en risc d'exclusió, com ara les persones grans amb mobilitat reduïda i les persones amb diversitat funcional. Garantir la seva participació en tots els àmbits de la comunitat és un dret recollit per la Convenció de la ONU pels drets de les persones amb diversitat funcional, la qual va ser ratificada simbòlicament per tots els grups municipals de Badalona.