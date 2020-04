Antimilitarisme

La campanya Banca Armada denuncia les milionàries inversions de Banc Santander a la indústria de la guerra i a l’armament nuclear

MAXAM hòlding i el binomi INDRA-NAVANTIA són algunes de les empreses en les quals el banc inverteix o concedeix crèdits, amb una suma total de gairebé 3.000 milions d’euros.

Activitats tacades de sang, vermella, com el seu color corporatiu”. La campanya Banca Armada ha denunciat aquest matí a la junta d’accionistes de Banc Santander -gràcies a la delegació de vot d'accionistes crítics, amb un total de 39.296 accions-, les polítiques d'inversió i finançament que aquesta entitat bancària continua desenvolupant en empreses d'armament.

La junta d’accionistes d’enguany s’ha portat a terme de forma telemàtica a causa de les mesures d’urgència implementades pel Covid-19, motiu pel qual els activistes de la campanya han fet la seva intervenció en línia, a més de difondre un vídeo per donar a conèixer els motius de la denúncia.

En una carta adreçada a la presidenta, Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea i al consell d’administració de l’entitat, Eduardo Aragón, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Gemma Amorós, de SETEM Catalunya, activistes de la campanya Banca Armada, han assenyalat que Banc Santander continua invertint o concedint crèdits a una sèrie d'empreses vinculades amb el negoci de la guerra, el disseny i manteniment d'armament nuclear, la militarització i la securitizació de les nostres fronteres i societats.

“Aquest banc, a més, té el nefast honor de ser el que més diversifica la seva relació amb les empreses del sector de defensa o, tal com preferim anomenar-lo nosaltres, del sector de l'economia de guerra”.

La campanya Banca Armada ha pogut confirmar que durant el període 2014-2019, Banc Santander ha apostat per mantenir els vincles amb almenys 15 empreses de l'economia de la guerra, amb una suma total d’inversions i finançament de gairebé 3.000 milions d'euros.

Banc Santander inverteix en empreses Marca Espanya com MAXAM hòlding, una de les majors fabricants d'explosius i munició militar del món a través de la seva filial EXPAL, a la qual van atorgar 283 milions d'euros en crèdits només en aquest període 2014-2019. També es relaciona amb el binomi INDRA-NAVANTIA, finançat amb 82 milions, que han signat recentment contractes per al Subministrament de Sistemes de Defensa Electrònica a més dels Sistemes IFF CIT-25D per al Programa de les Corbetes Avante 2200 per a l'Aràbia Saudita, actual contendent en la guerra del Iemen, que té una monarquia amb múltiples vulneracions de drets humans documentades.

“Creuen vostès que és moralment ètic continuar ajudant aquestes empreses a finançar-se, mitjançant la concessió de crèdits revolving o participant com bookrunners en les seves emissions de bons a empreses que signen aquest tipus de contractes?”.

El Banc Santander també inverteix en indústries que participen del negoci de l'armament nuclear: el més perillós i destructiu per a la vida mai dissenyat. Segons revela l'informe, Shorting our security: Financing the companies that make nuclear weapons, escrit i publicat per PAX, Profund i ICAN, l’entitat bancària ha decidit invertir part del patrimoni dels seus accionistes en les següents empreses: Thales, 581 milions d'euros, Safran, 434 milions, Boeing, 372 milions, Airbus, 295 milions, Fluor, 129 milions, Honeywell International, també 129 milions i Serco, 12 milions. En total, 1.953 milions d'euros.

Boeing, per exemple, està construint noves armes nuclears per als Estats Units mitjançant un contracte de 297 milions d'euros per al que es denomina “Dissuasió Estratègica Terrestre” que remplaçaran els míssils balístics intercontinentals nuclears ICBM Minuteman III. Aquest gegantesc fabricant també manté altres contractes relacionats amb aquests míssils, que ascendeixen a un total de més 620 milions d'euros.

Una altra d'aquestes empreses, Fluor, està involucrada en diverses instal·lacions empresarials d'armes nuclears nord-americanes. A través d'una empresa conjunta, Savannah River Nuclear Solutions (SRNS) té un contracte de 7.100 milions d'euros per a construir components clau per al programa W88 Alt 370, l'ogiva nuclear desplegada en el míssil Trident II.

“Són conscients que dues terceres parts de les seves inversions en armament estan destinades a empreses relacionades amb armes nuclears? Tenen vostès a les seves mans revertir aquestes decisions en un futur i deixar de finançar a aquestes empreses. Sense l'ajuda o finançament de bancs com el Santander, a les empreses d'armament els costaria molt més dur a terme les seves activitats”.

La intervenció de les activistes de la campanya recorda a Banc Santander que cada vegada més gent comença a conscienciar-se: ja són 81 els països que han signat el Tractat de No Proliferació d'Armes Nuclears, i 36 els que l’han ratificat, així com la magnitud dels efectes que tindria un desastre nuclear: “recordem Hiroshima, recordem Nagasaki, recordem Txernòbil, recordem Fukushima. Intentin imaginar com es gestionaria sanitàriament una altra catàstrofe d'aquestes magnituds, que no coneix fronteres i els efectes nocius de les quals perduren dècades. La crisi que estem vivint per la pandèmia del Covid-19, al seu costat, no és res. Els professionals de la salut són clars: ‘no hi ha cap forma per a respondre adequadament a una guerra nuclear. La nostra única solució és treballar junts com una comunitat global, per a prevenir que això passi”1.

“Des de la campanya Banca Armada, i en nom de totes les persones accionistes crítiques amb les seves polítiques de finançament de la indústria de la guerra, exigim al Banc Santander que deixi d'invertir i finançar a aquest tipus d'empreses d'una vegada per totes!”.

1 Font:

https://www.icanw.org/global_doctors_on_covid_19_and_nuclear_war