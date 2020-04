EUSKAL HERRIA

Cassolada contra els militars espanyols a Iruñea

Veïns del centre d'Iruñea han rebut amb una sonora cassolada els efectius de l'exèrcit espanyol desplegats a la ciutat seguint les directrius del Ministerio de Defensa pel coronavirus. La cassolada ha estat enregistrada per Ahotsa Info que ha penjat un video a youtube on alguns internautes unionistes han mostrat la seva indignació per la protesta ciutadana amb comentaris com "todos los pueblos tienen su chusma, España tiene a estos y a los catalanes" i "me comèis el pene, que pena la legión condor no es exterminó del todo.. satánicos!!!".

El fenomen de les cassolades de protesta es remunta a França a principis de la monarquia de juliol de 1830. Els opositors republicans del nou règim van utilitzar aquesta pràctica de les cassolades contra el govern. Esdeveniments d'aquest tipus van aconseguir l’any 1832 tenir una dimensió global. Cadascuna d'elles durava diverses hores, de vegades es repetien durant diversos dies i podien implicar des d'algunes desenes fins a diversos milers de persones. Casualment al segle XX el mètode de protesta de les cassolades també el van fer servir els "unionistes" (republicans de dretes anomenats pieds noirs) francesos a Algèria i la dreta xilena (la CIA va copiar molts models contrainrsurgents utilitzats a Algèria per l'Estat francès).