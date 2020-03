Ensenyament

La Junta de Personal Docent de Mallorca reclama que totes les religions quedin fora de l'horari lectiu dels centres públics

El plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, en sessió ordinària el 5 de febrer de 2020, conscient de la necessitat d’oferir un ensenyament integral, plural, objectiu i integrador ha manifestat que "tenim el convenciment que s’ha de garantir l’imprescindible caràcter laic de l’ensenyament que ha de revestir l’escola com a institució pública, i deixar qualsevol religió fora del currículum de l’àmbit escolar".

La Junta remarca que s’han de denunciar i derogar els Acords de l’Estat espanyol amb la Santa Seu, així com també els subscrits en el mateix sentit amb altres confessions religioses, uns acords que obliguen el Govern i la Conselleria d’Educació a actuar per a dur endavant l’acompliment d’aquests mandats.

Considera que la presència de l’ensenyament confessional de qualsevol religió "a les nostres aules suposa un doble perjudici per a l’alumnat: per una banda, perquè se’l separa per motius ideològics, des d’edats molt primerenques; un fet que suposa la vulneració de diferents Convenis de la infància. I per l’altra, perquè també pot suposar una segregació per motius econòmics i socials, i donar lloc a la creació de centres gueto; amb el trencament de la cohesió social i dels beneficis que suposa una distribució igualitària del nostre alumnat entre tots els centres".

Els delegats i delegades de la Junta de Personal Docent de Mallorca traslladaran aquesta petició a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca perquè reclami aquest posicionament al Govern de l’Estat.