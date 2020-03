8.M

La Intersindical-CSC valora positivament les massives mobilitzacions feministes arreu del territori

La Intersindical-CSC valora positivament la massiva mobilització del moviment feminista arreu del territori i la participació del sindicat republicà en les diferents accions i manifestacions arreu del territori i considera que els diferents col·lectius que reivindiquen els drets de les dones en tots els àmbits i la consolidació d'espais de lluita del feminisme, posant de manifest les desigualtats existents, però també l'impuls per acabar amb elles i construir espais de llibertat i igualtat als centres de treball i a tot arreu.

Pel que fa a la vaga laboral, la incidència del 8-M es consolida any rere any. Aquest cop, la convocatòria ha arriscat mantenint l'aturada el mateix dia de la dona treballadora, malgrat ser diumenge, fet que limitava la quantitat de persones i sectors susceptibles de secundar-la i els serveis mínims eren més elevats atès que les plantilles ja eren de per si més reduïdes que un dia entre setmana. Tot plegat fa que sigui complicat fer comparacions amb altres vagues recents, també per les urgències produïdes pel coronavirus, que han limitat l'impacte a la sanitat, però la valoració és igualment positiva.