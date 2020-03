Repressió

La Guàrdia Civil denúncia a l'impulsor de la Marxa per la llibertat per una "falta molt greu"

La quantia de la multa oscil·la entre els 30.001 i els 600.000 euros. Es dóna el cas que la Guàrdia Civil de Trànsit també ha estat sancionat directament amb una multa de 200 euros, per l'obstrucció de la circulació durant el recorregut i no respectar les seves normes.

La Guàrdia Civil ha cursat la denúncia administrativa contra l'estudiant Oriol Radalga Peig a la Direcció Insular de l'Estat però en considerar-se una falta molt greu, és la Delegació del Govern en Balears la que ha nomenat a l'instructor perquè incoi l'expedient. Aquest valorarà les al·legacions del sancionat, abans de resoldre-ho i determinar la quantia de l'elevada multa, segons el barem de la Llei de Seguretat Ciudanana 4/201.

Oriol Radalga va posar la seva signatura a la petició, i per tant, és sobre ell qui recau la responsabilitat de l'acte, encara que la convocatòria es va difondre en xarxes socials sense que aparegués cap plataforma ni persona física concreta que l'organitzés, segons ha informat el digital Menorca.info.

La manifestació convocada en contra de la sentència del procés va ser autoritzada per la directora insular de la AGE a Menorca malgrat que es va presentar fora de termini, només tres dies abans, ateses les causes que es van esgrimir en la petició.

La marxa, en la qual van participar unes 200 persones, entre elles la diputada de Més per Menorca, Patricia Font, i el llavors candidat a senador pel mateix partit, Eduard Riudavets, a més d'altres regidors de formacions d'esquerra, havia de complir les indicacions manifestes en l'autorització. El grup tenia permès caminar per un dels vorals per a salvaguardar la seva pròpia seguretat i no perjudicar els usuaris, però ho va fer envaint el carril de direcció a Maó, en part per a poder desplegar les seves pancartes. Van concórrer, a més, menors d'edat sense la protecció adequada, ja que no portaven armilles reflectores..