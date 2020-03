Petroquímica

La CUP Tarragona qualifica d’“excepcional” el proper Ple Monogràfic de la Petroquímica

La CUP Tarragona es mostra satisfeta després de la Junta de Portaveus d’aquest matí, on s’han consensuat els detalls del Ple monogràfic al voltant del Complex Petroquímic. La celebració d’aquest Ple respon a un dels acords presos en la Declaració Institucional aprovada el Consell Plenari ordinari de gener i que es desenvoluparà a partir de quatre eixos com són la prevenció, la seguretat, la salut i el futur que volem en quant a model econòmic.

Les consellera Laia Estrada celebra que s’hagin acceptat les demandes del Grup Municipal, havent arribat a l’acord que el Ple tingui lloc per la tarda, i així permetre que hi pugui assistir el màxim de persones possible, així com per la participació, per primera vegada, per persones expertes en els diferents àmbits a tractar.

La CUP destaca l’excepcionalitat d’aquest Ple monogràfic i confia que representi l’inici d’un canvi que deixi enrere l’opacitat al voltant de la petroquímica i la connivència que ha imperat fins el moment entre els lobbies industrials químics i les administracions.