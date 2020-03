Lluita institucional

La CUP Reus no entén per què l’Ajuntament de Reus té com a interlocutor UGT i no pas la direcció d’FCC per solucionar els problemes del servei de recollida i neteja a Reus.

La CUP no pot mantenir-se al marge de valorar la situació caòtica que estar generant el procés de pròrroga forçosa i la nova licitació del servei de recollida de residus i neteja viària a Reus. La Candidatura se sorprèn tant de les declaracions del sindicat com del mateix ajuntament, situació que evidencia la mala gestió que la CUP denuncia des de fa temps.

En relació amb les declaracions que UGT va fer en roda de premsa ahir dijous on anunciaven la no prestació del servei a partir del dilluns, dia 9 de març, si no disposen de vehicles en condicions adequades per treballar amb seguretat, la CUP reitera el suport a qualsevol acció de denúncia de les males condicions laborals que pateixen els treballadors i treballadores de l’empresa.

Malgrat que la Candidatura va rebre la negativa de reunir-se per part del comitè d’empresa d’FCC, es manté oberta a parlar amb qualsevol membre de la plantilla. A més, no descarta posar en coneixement de la Inspecció de Treball les pèssimes condicions laborals que els mateixos representants d’UGT van denunciar obertament a la roda de premsa que comptava amb la presència del secretari del mateix sindicat al Camp.

De la mateixa manera, la CUP se sorprèn de les declaracions que la regidora d’Hisenda, Mari Luz Caballero, va manifestar també en la seva roda de premsa d’ahir dijous en referència a l’adquisició de nous vehicles. La Candidatura entén que una operació d'aquestes característiques requereix una licitació donat el volum econòmic que pot representar. Per tant, no s'entén que els tràmits per la seva substitució ja es negociïn amb FCC i, que a més, se n’ha informat els representants sindicals. Aquesta batalla pública entre UGT i l’ajuntament fa pensar a la CUP que és una escenificació pactada on el guanyador final serà FCC. La Candidatura també es pregunta quin és el paper dels dos regidors competents en la matèria; el regidor de Medi Ambient, Dani Rubio i el regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, ja que també n’haurien de ser interlocutors.

I, finalment, la CUP se n’alegra de part del discurs de la regidora d’Hisenda quan es va manifestar a favor de la defensa dels interessos i els recursos públics, i, per tant, la Candidatura segueix insistint en la municipalització del servei com la millor opció. En aquest sentit, la CUP convoca a una trobada informativa el proper dijous dia 12 de març on farà balanç de la situació actual i farà públic un estudi sobre la viabilitat tècnica d’internalitzar el servei en 3 mesos.