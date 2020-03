8-M

La CUP Mollet rebateja la rambla amb el nom d'Anna Bosch

La CUP Mollet va portar a terme aquest divendres una acció reivindicativa per recordar i honorar la memòria de l’Anna Bosch i Pareras, primera alcaldessa de la ciutat, quan es compleixen onze anys de la seva desaparició.

L’Anna Bosch, a qui l’assemblea independentista ja va dedicar un petit acte de record, fa només uns dies, sobre el paper de les dones a la política municipal, va haver d’endegar la seva tasca com alcaldessa en uns moments molt difícils, afrontant una gran precarietat de mitjans i recursos i la inestabilitat d’una democràcia incipient que volia deixar enrere quatre dècades de dictadura.

“Mollet està en deute amb l’Anna, és un deute de reconeixement, que simbolitza l’estima de ciutat per totes les persones i especialment per totes les dones, que dediquen i han dedicat una part important de les seves vides a treballar per millorar Mollet, les condicions de vida i els drets de tots els seus ciutadans i ciutadanes” , ha explicat Mercè Solé, portaveu de la CUP Mollet.

Solé ha explicat que l’acció de la CUP Mollet va consistir “en “rebatejar”, amb una retolació simulada, la rambla de la ciutat, actualment dedicada al clergue vigatà Jaume Balmes, amb el nom de l’alcaldessa desapareguda”. “Una acció de justícia, tant en clau 8 de març, com per donar compliment al que l’ajuntament no compleix, dedicar a la seva memòria un carrer o espai de la ciutat, tal i com va aprovar per unanimitat el ple municipal arran de la proposta de la CUP Mollet”.

La portaveu independentista ha assenyalat que “la memòria històrica d’una ciutat comença pel respecte i la valoració de la gent que ha construït la seva història quotidiana” i ha reclamat al consistori molletà que “que doni compliment d’una vegada per totes, a la moció de la CUP Mollet aprovada per unanimitat l’octubre del 2018 i atorgui el nom d’Anna Bosch a un carrer o espai de la nostra ciutat”.