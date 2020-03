Covid-19

La CUP demana a l' Ajuntament de Reus que ofereixi els recursos logístics a la Xarxa de Confecció de Mascaretes

«Aquests dies durs ens estan posant a prova i la ciutadania està responent de manera massiva a les demandes que està generant aquesta crisi sanitària. Una crisis sanitària que esdevindrà un col·lapse del sistema capitalista a curt termini pel qual també hem d'estar preparades» explica Marta Llorens, portaveu del grup municipal de la Cup a Reus. «Estem veient com la ciutadania no vol quedar-se amb els braços plegats i genera propostes de manera autorganitzada, de manera que s’avança a les dinàmiques administratives institucionals» comenta Llorens, i continua, «és per això, i ara més que mai, que els ajuntaments s'han de posar a disposició de la ciutadania i oferir tots els seus recursos per tal de fer factibles totes les propostes».

Una d'aquestes propostes és la Confecció de mascaretes i altres EPIs (Equip de Protecció Individual) que ha autorganitzat centenars de persones arreu del Principat. Justament ahir, es donaven a conèixer dues xarxes més, una a Alcanar i a Roda de Berà on els respectius ajuntaments ofereixen els seus recursos logístics tant per distribuir el material primer com per recollir les mascaretes confeccionades.

La Candidatura d'Unitat Popular també vol donar suport a aquesta iniciativa ja que creu que aquest ha de ser el camí -fer d'altaveu i de mitjà de les demandes socials-. La Candidatura d'Unitat Popular de Reus ha mostrat interès, s'ha mostrat propositiva i s'ha posat en contacte, aquests darrers dies, tant amb la Regidoria de Salut Pública i els seus tècnics, als quals agraeix la seva disposició a resoldre dubtes, com amb la CUP de Senmenat que governa amb ERC al seu ajuntament i que també està funcionant com a ens coordinador d'aquesta iniciativa.

Ahir, el Regidor de Salut Pública, Òscar Subirats, en roda de premsa, deia “que l'Ajuntament de Reus no pot donar suport ni homologar la confecció de mascaretes casolanes”. El regidor feia referència a la no validació d'aquest material per ús professional d'acord amb les directrius marcades per la Regió Sanitària i l'Agència de Salut Pública. Però, d'altra banda, els ajuntaments que donen suport a aquesta proposta matisen diferents punts: que la indústria localitzada a l'entorn d'aquests municipis i tingui material que compleixi amb els paràmetres que els doni, o que les mascaretes que es confeccionin a les cases compleixin amb uns processos estandaritzats. En aquest sentit, les companyes de la Cup de Senmenat ja assumeixen que les mascaretes que es confeccionen només serveixen per EPIs de personal de l'ajuntament com operaris de brigades, guàrdia urbana, i treballadors i treballadores d'administració i serveis que poden estar exposats com per gent dels comerços del municipi. Els processos d'esterilització el duu a terme una clínica dental privada amb el seu sistema d'autoclau – dispositiu d'esterilització per material mèdic o de laboratori per mitjà de vapor d'aigua d'alta pressió i temperatura- posant el servei privat a l'ús públic tal com també reclamen des de les Cups d'arreu del Principat.

En aquest sentit, la Cup de Reus fa les següents propostes per donar suport a la Xarxa de Confecció de Mascaretes a Reus:

Proposar que l'Ajuntament de Reus sigui ens coordinador de la Xarxa tal com ja s'ha fet amb el Banc de Voluntàries que es va donar a conèixer aquests darrers i oferir aquest servei també a la Xarxa de Suport Mutu organitzada a la ciutat. Posar a disposició els efectius de Protecció Civil, Guàrdia Urbana i Brigades, tant en la distribució com en la recollida de material de les persones cosidores preservant la seguretat tant dels efectius com de les persones cosidores. Posar en disposició les dependències del Centre MQ de Reus per tal de poder esterilitzar el material confeccionat.

Finalment, la Cup de Reus també es fa ressò de la petició que les Cups del Camp i de les Terres de l'Ebre amb la qual se sol·licita a l'Associació Nuclear d'Ascó-Vandellòs i a les Empreses dels Complexos Petroquímics de Tarragona que ofereixin material de protecció al Departament de Salut.