Jornades

La CUP Deltebre inicia un cicle de xerrades sobre les bases polítiques de l'organització

La CUP Deltebre inicia un cicle de formacions per donar a conèixer quines són les bases polítiques de la seva organització. Aquestes formacions, gratuïtes i obertes a tothom, tractaran els eixos a partir dels quals la CUP estableix la seva línia política.

L’Espai Ebre Terra a Deltebre ha estat, aquest dissabte, l’inici del cicle que formacions que ha organitzat la CUP Deltebre per als propers mesos. Segons a detallat Àlex Aliau, membre de la CUP Deltebre, «pretenem donar a conèixer a la gent quins són els eixos principals de la CUP, és a dir, volem explicar què és la CUP i quines són les nostres bases ideològiques».

El tret de sortida d’aquest cicle ha estat el feminisme. El col·lectiu Cau de Llunes, Assemblea FeministaRevolucionària de Tarragona, i Laia Estrada, regidora de la CUP de Tarragona, han participat d’aquesta jornada per tal de detallar què és el feminisme, per una banda, i per l’altra, com la CUP articula la seva política entorn la lluita feminista i alliberament sexual i de gènere per tal de «superar l'actual model heteropatriarcal i de discriminació per motius de gènere o opció sexual, assolir la corresponsabilitat de les tasques reproductives i de cures i lluitar per la igualtat de drets i de salaris».

A partir d’aquí, el cicle de formacions continuarà amb els altres eixos que defineixen la CUP, com són: el socialisme i anticapitalisme, l’assemblearisme, l’alliberament nacional i social dels Països Catalans, la Unitat Popular, la defensa del territori i l’internacionalisme.