Universitats

La CUP condemna el cas d'assetjament laboral masclista que es va donar a conèixer la setmana passada al si de la Universitat de Girona i expressa el seu total suport a la investigadora i professora denunciant

La CUP fa una crida a la societat i especialment als organismes públics a lluitar contra les discriminacions, a acompanyar i donar suport a les víctimes i a ser referents en el compliment dels mandats en matèria d'igualtat de gènere i d'oportunitats.

La territorial nord-oriental de la CUP condemna el cas d'assetjament laboral masclista que es va donar a conèixer la setmana passada al si de la Universitat de Girona i expressa el seu total suport a la investigadora i professora Eva Bussalleu, que ha denunciat públicament el cas i ha presentat una demanda per acomiadament nul contra la UdG i contra els dos homes que l’assetjaven. La CUP veu amb preocupació els fets succeïts a la Facultat de Ciències de la UdG i posa de manifest que l'afer ha acabat amb una denúncia per vulneració dels drets fonamentals i nul·litat de l’acomiadament tenint en compte, a més, les irregularitats del concurs públic, la situació d’assetjament laboral i l’embaràs d’Eva Bussalleu.



La territorial de la CUP considera "especialment greu" que aquest cas d'assetjament, que s'ha perllongat durant anys fins que l'afectada ha acabat perdent la plaça que li pertocava, s'hagi produït a una institució pública com és la UdG, els estatuts de la qual expliciten "el compromís ferm amb el valor de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra tota discriminació per raó de gènere". Com a organització feminista, socialista i ecologista, i veient l’allau de casos d'assetjament laboral i sexista que estan aflorant a la llum pública, la CUP insta la UdG a obrir, a banda del Protocol per Assetjament Laboral, el d'Actuació per situacions d'Assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat i a arribar fins al final en el cas d'Eva Bussalleu per tal que aquest tipus d'abusos no es tornin a produir.



La CUP fa una crida a la societat i especialment als organismes públics a lluitar contra les discriminacions, a acompanyar i donar suport a les víctimes i a ser referents en el compliment dels mandats en matèria d'igualtat de gènere i d'oportunitats.