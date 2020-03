Covid-19

La Crida Premianenca proposa mesures urgents en l’àmbit local per una resposta social a la crisi del Covid-19

El grup municipal de Crida s’ofereix per treballar amb el govern mentre duri la crisi i facilitar que s’aprovi una modificació de crèdit per sufragar les despeses destinades a persones i famílies en situació de risc, tals com moratòries en el pagament d’impostos, ajudes per pagar lloguers i subministraments, i protecció a persones treballadores, autònomes i a petites empreses.

Assistim a una crisi sanitària que ja està tenint fortes conseqüències econòmiques i socials, centenars de persones al nostre municipi s’estan veient afectades, ja siguin precàries que han perdut les seves fonts d’ingressos, assalariades que han patit un ERTO o petites empreses i autònoms que han vist reduïda dràsticament l’activitat. És necessària una resposta basada en els serveis públics per “posar la vida al centre”, fomentant la despesa social i blindant els drets fonamentals sense deixar ningú enrere.

És per això que el grup municipal de Crida Premianenca fa una sèrie de propostes a l’Ajuntament de Premià de Mar en clau sanitària, social i laboral per pal·liar les conseqüències de la crisi del Coronavirus i la creació d’una “finestreta única” per tal d’atendre i tramitar totes les ajudes que se’n derivin.

Trobareu totes les mesures al comunicat fet públic al web de Crida