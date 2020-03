Covid-19

La CGT demana la Intervenció o nacionalització d' Ambulàncies FALCK davant l'ERTO anunciada

La CGT ha exigit la intervenció immediata d’ambulàncies Falck o la seva nacionalització. Aquesta empresa que presta serveis de transport sanitari a Cat Salut ha traslladat a les seccions sindicals presents a l’empresa que vol realitzar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). L’empresa alega que alguns serveis de transport, com rehabilitació i proves, han estat suspesos per l’administració.

És dóna el cas que el personal pressumiblement afectat per un ERTO està cobrint baixes de conductors/es de transport hospitalari que estan en baixa mèdica per coronavirus o confinament. Cal tenir en compte que el risc de contagi és molt elevat i que aquestes baixes es seguiran incrementant.

Ahir mateix la CGT denunciava com ambulàncies Falck no proporcionava els Equips de Protecció Individual (EPI) adequats per evitar contagis. Tenint en compte que el sistema sanitari català està en una situació de tensionament màxim. La CGT apunta que "accions irresponsables com les d’aquesta empresa posen en perill al conjunt de la població catalana".

Recorda que la Generalitat va anunciar ahir que procediria al pagament de nòmines de treballadors d’empreses proveïdores on el servei es tanqui. "Per tant, no té sentit cap ERTO", afirma el sindicat.

Davant d'aquesta situació, la CGT qualifica de criminal i atemptat contra la salut pública aquesta intenció de l’empresa.