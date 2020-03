Covid-19

L'STEi demana que no s'obligui el professorat a anar als centres durant la suspensió de les classes

L’STEI Intersindical ha reclamat a la Conselleria d’Educació que el professorat dels centres públics i dels privats concertats no hagi d’assistir als centres educatius mentre duri la suspensió de els activitats lectives a partir del proper dilluns dia 16 de març. En aquest sentit, ha sol·licitat una reunió urgent amb els representants de les treballadores i els treballadors de l’ensenyament per a analitzar i acordar les mesures més adients per a contenir els efectes de contagi del COVID-19.

Per al sindicat, la decisió de fer assistir els docents als centres no és prou encertada , ja que no havent-hi alumnes no hi cap avantatge operatiu significatiu i, a més, suposa un risc que el professorat no pot assumir, que es veu agreujat després d’haver-se donat alguns casos de persones contagiades en algun centre escolar de les Illes Balears.

L’STEI Intersindical considera incongruent que les mateixes autoritats que veuen una situació de risc en el normal desenvolupament de l’activitat lectiva, no tenguin aquesta mateixa valoració per a les activitats que el professorat ha de dur a terme en les escoletes, escoles, instituts, Facultats i Escoles. En molts casos els claustres d’aquests centres estan formats per desenes de persones que arriben a superar el centenar en parlar dels més grossos. És evident, per tant, que aquest fet comporta riscos de contagi i, a més, no s’exerceix la prevenció i el control necessari davant l’expansió del virus.

Per aquests motius, l’STEI Intersindical ha sol·licitat la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial d’Educació per a tractar i negociar les mesures que s’han de prendre per a fer front a aquesta situació d’emergència sanitària i evitar el col·lapse que es podria produir.