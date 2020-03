Covid-19

L'ANC informa que la caixa de solidaritat farà un donatiu de 100 mil euros per fer front a la pandèmia

La Caixa sw Solidaritat va ser creada com una eina solidària per fer front a la repressió política, judicial i econòmica per part de l’Estat espanyol, que no s’atura, i que pateix la ciutadania del nostre país.

Després de fer-ne una valoració i davant la pandèmia del coronavirus, ha cregut que era necessari destinar de manera extraordinària una part dels fons recaptats per ajudar a fer front a la covid-19 i així poder respondre a les crides públiques fetes tant per l’Hospital Clínic de Barcelona, en aquest cas per fer front a despeses de material sanitari, i a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, per ajudar als projectes de prevenció i tractament precoç del corona virus dirigits pel doctor Oriol Mitjà.

L’entitat considera que aquesta és una acció de solidaritat de la nostra ciutadania per la nostra ciutadania.