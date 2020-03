Covid-19

Intersindical-CSC: "Empreses de menjadors escolars impulsen ERTO malgrat seguir cobrant de la Generalitat"

La Intersindical-CSC ha denunciat com a abusiu que les empreses segueixin cobrant els recursos de l'administració per mantenir els llocs de treball i, al mateix temps, impulsin mesures per estalviar-se aquests ingressos, buscant un benefici il·legítim a costa de la precarietat de la plantilla.

Diverses empreses del lleure educatiu que treballen per la Generalitat estan impulsant expedients de regulació temporal d'ocupació, malgrat que el Govern ha decidit seguir abonant les quantitats corresponents als salaris d'aquest àmbit. En concret, aquestes mesures afecten a diverses treballadores i treballadors de menjador i cuina, segons té constància la Intersindical-CSC.

El sindicant ha manifestat que "davant la situació d'excepcionalitat que estem vivint arran de la crisi del coronavirus, que ha obligat a tancar els centres educatius del país, el Govern ha implementat paquets de mesures per minimitzar l'impacte laboral d'aquesta mesura. Una d'aquestes comporta deixar en suspensió l'execució dels contractes dels centres educatius que tenen com a objecte els serveis de menjador, cuina, monitoratge i anàlegs, però també els de neteja, gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes i transport. Les administracions contractants, però, segueixen abonant les despeses salarials del personal adscrit al contracte, les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per obligació contractual i l'import equivalent al 3% de les prestacions que s'haurien d'haver executat durant el període de suspensió".

Unes mesures extraordinàries que tenen com a finalitat mantenir els llocs de treball de les empreses contractades i, per tant, la Intersindical-CSC ha denunciat que, en aquest marc, l'aplicació de qualsevol regulació que impliqui pèrdua o suspensió de llocs de treball no hauria de ser permesa. El sindicat reclama que aquestes empreses del lleure educatiu s'abstinguin de promoure expedients de regulació temporal d'ocupació, atès que no té lloc la reducció d'ingressos que ho justifica i s'aboca a major precarietat els treballadors i les treballadores, i insta el Govern de la Generalitat a vetllar perquè aquestes empreses que reben recursos públics no realitzin pràctiques abusives d'aquest tipus, finalitzant el contracte amb les adjudicatàries del servei com a últim recurs.