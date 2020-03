apartheid

El nét de Nelson Mandela realitzarà una conferència en directe durant la "Israeli Apartheid Week" el proper 19 de març

La videoconferència “Converses sobre l’apartheid, de Sudàfrica a Palestina”, s’emmarca en les accions de la Israeli Apartheid Week, que aplega cada any a entitats, organitzacions i activistes de tot el món per tal realitzar activitats per visibilitzar l’apartheid israelià i parlar sobre les vulneracions de drets al poble palestí.

La conferència comptarà amb el diputat de l’African National Congress des de 2009, cap tribal i nét de Nelson Mandela, Mandla Mandela, referent en la lluita antiracista i contra l’apartheid a Sud-àfrica, però també obert defensor dels drets del poble palestí i de la campanya de Boicot, Desinversions i Sancions a Israel. La conversa serà conduïda per Desirée Bela, activista i periodista catalana, afrofeminista compromesa amb el feminisme, l'antiracisme, la salut i l'activisme estètic.

L’acte busca posar en comú els paral·lelismes entre l’apartheid a Sud-àfrica i el que viu actualment el poble palestí, per tal d’aprofundir en com s’estableixen aquestes relacions de poder i repressió cap els pobles i comunitats, i quines estratègies podem desenvolupar per fer front a polítiques i narratives racistes, que permeten el desplegament de situacions d’apartheid.

De manera que l'objectiu és compartir estratègies de resistència no violenta contra el racisme, d’acord amb la temàtica d’enguany de la Israeli Apartheid Week: unides contra el racisme.

La videoconferencia, ha estat organitzada per entitats de Barcelona; Servei Civil de Catalunya, SUDS i Centre Delàs d’Estudis per la Pau, i compta amb el suport d’entitats de França, Itàlia i Regne Unit, i es podrà consultar en directe en el següent enllaç. Per a més informació la trobareu al següent enllaç.