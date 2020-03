Davant l’anunci d’aturar l’activitat econòmica no essencial com a mesura per fer front a la Covid19

Després de l’anunci d’ahir de les pròximes mesures que emprendrà el govern de l’estat espanyol per fer front a la crisi de salut pública de la Covid19 i que implicarà el confinament total de la població i l’aturada de la producció no essencial, des de la CUP manifestem que:

Compartim la necessitat de parar tota l’activitat econòmica no essencial per a la vida per tal d’evitar la propagació de la pandemia entre la població, tal i com hem estat reivindicant en totes les intervencions públiques. Tot i així, considerem que aquesta mesura arriba tard i que és insuficient. El nombre total de víctimes a l’estat espanyol supera les 5.000 morts i se segueixen prioritzant els interessos del mercat per sobre la salut pública.

La fórmula de “permís retribuït recuperable” utilitzada per l’executiu espanyol situa, de nou, la responsabilitat de l’aturada econòmica sobre les treballadores, que hauran de retornar a posteriori i a través d’hores extres o en dies de vacances, el salari percebut durant el període de confinament. Mesures no recollides en cap normativa legal i que augmentaran la flexibilitat de la jornada laboral.

Ens sembla una irresponsabilitat equiparar a través de les mesures a grans empreses com Amazon, Glovo o McDonald’s amb petites i mitjanes empreses (PIMES), així com no condonar la quota a les persones amb règim d'autònoms.

Veiem com es repeteixen els mateixos errors que durant la recessió econòmica del 2008 ja que, de facto, aquesta mesura significa una transferència de capital de les rendes del treball a les empreses i la vulneració de drets laborals: les treballadores hauran de treballar més hores per un salari que ja els pertoca.

Davant la gravetat de la situació i la insuficiència de les mesures aplicades fins el moment - com no blindar realment la prohibició d’acomiadaments per causes objectives, per exemple -, exigim la suspensió immediata de pagaments de lloguers i de subministres i la implementació d’una renda bàsica d’emergència.

No podem permetre que les classes populars i treballadores paguin aquesta crisi ni podem permetre una retallada de drets laborals i socials encoberta. Als Països Catalans ja hi ha més de 623.581 persones afectades pels ERTOs (407.278 a Catalunya, 145.203 al País Valencià i 71.100 a les Illes) i no hi ha cap mesura que blindi realment els acomiadaments.

Per salvar la vida necessitem pa, sostre i sanitat.