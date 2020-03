Joves Migrats

Continua la tancada de joves migrats a la UdG per denunciar la seva situació

Aquest matí membres de Guanyem Girona han passat per la ua Universitat de Girona per donar suport a la tancada i "al jovent que viu en condicions precàries a partir de la majoria d'edat. Drets i garanties per a tothom".