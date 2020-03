CNT València denuncia l'escassetat generalitzada de EPIs en els sectors considerats essencials

CNT València ha denunciat l'escassetat generalitzada d'Equips de Protecció Individual adequats i de formació en els centres de treball de les empreses que continuen la seva activitat per haver estat considerades essencials.

Mitjançant l'RDL 10/2020, el Govern central ha considerat que són serveis essencials un nombre important d'activitats i sectors no relacionats directament amb el sanitari. Sectors com l'agroalimentari, comerç de productes bàsics, repartiment d'alimentació a domicili i productes adquirits per internet, han vist incrementada la demanda i continuen treballant a ple rendiment durant l'Estat d'Alarma.



Un dels sectors més afectats per la falta de EPI’s –del qual estem rebent centenars de denúncies- és el del comerç valencià. És evident que dotar al personal sanitari de tots els EPI’s necessaris requereix de la màxima urgència, màximament perquè estan sofrint una taxa de contagi inacceptable. Però des de la central sindical es recorda que els treballadors/as del comerç també segueixen exposats de manera flagrant a multitud de clients/as i que –si no se'ls protegeix de manera adequada- poden acabar constituint un nou vector de contagi del coronavirus.



CNT exigeix a totes les empreses d'activitats considerades com a essencials que compleixin amb el Reial decret 664/1997 sobre exposició a riscos biològics, que els obliga a realitzar una nova Avaluació de Riscos per haver-se modificat les circumstàncies des de l'aparició del COVID-19. El sindicat exigeix també el lliurament continuat de EPI’s adequats i una formació urgent sobre el temps màxim d'utilització i aspectes essencials d'aquests equips. No podem acceptar que es lliurin màscares amb una durada de més d'una setmana i que han de ser reciclades pel treballador/a.



CNT València adverteix a les empresa que iniciarà una campanya per a recaptar informació en tots els sectors de l'activitat considerats essencials, amb la fi interposar denúncies amb urgència i de manera indiscriminada quan es detectin infraccions.