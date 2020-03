Covid-19

Campanya de l’ANC per proveir la ciutadania de mascaretes d’ús no sanitari

L’entitat, juntament amb Tèxtil Rosdan, confeccionarà els materials necessaris per poder cosir mascaretes d’ús personal. L'adquisició del lot comportarà un donatiu d'un euro que anirà íntegrament destinat a la recerca i tractament de la COVID-19 als hospitals catalans.

L'Assemblea ajudarà a fer arribar 105.000 mascaretes d’ús no sanitari a la ciutadania, ja que cada vegada són més difícils de trobar. Per això, juntament amb Tèxtil Rosdan -empresa que els darrers anys ha confeccionat la samarreta de l’Onze de Setembre-, s’ha encarregat de trobar el teixit adequat (gruix de 220 g i cotó 100 %), de fer-ne un tractament hidròfug per augmentar-ne la seguretat, de tallar-lo industrialment a Tèxtil Rosdan i d’aconseguir-ne la distribució mitjançant un acord amb la cadena de supermercats del grup Bonpreu-Esclat.



L'adquisició del lot comportarà un donatiu d'un euro i contindrà dues teles i una cinta de goma. D’aquesta manera, cada persona podrà confeccionar dues mascaretes. Seran per a ús personal, i no per a ús sanitari. Els ingressos d’aquesta iniciativa aniran íntegrament destinats a la recerca i tractament de la COVID-19 als hospitals catalans.



La ciutadania les podrà adquirir als diferents establiments de la cadena de supermercats del Grup Bonpreu a partir de dimarts, 31 de març. En els lots hi haurà un seguit d’indicacions que facilitaran el màxim el procés de confecció, que s’haurà de realitzar a casa, i que podrà fer-se tant cosint a mà com amb màquina de cosir.



El tractament hidròfug del teixit desapareix després de 30 rentades. Tot i això, l’Assemblea recomana que, abans d'utilitzar la mascareta, es renti amb aigua i lleixiu a temperatura mínima de 60ºC. Aquest procés s'ha de repetir cada vegada després d’usar-la. L’entitat també recorda que cal tenir en compte que les mascaretes són un material de protecció complementari i d’ús personal, i que cal mantenir totes les altres mesures de protecció contra el virus.



Aquesta iniciativa se suma al servei gratuït d’atenció i suport psicològica per a malalts de la COVID-19 i persones del seu entorn de convivència, el qual amplia l’horari tots els dies de la setmana de 9 a 21 h i es fa extensible al personal sanitari.