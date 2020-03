8M Decidim Feminisme!

Un any més commemorem el 8 de Març Dia Internacional de les Dones i tot i ser veritat que als darrers anys hem aconseguit fites importants en els drets de les dones en el món del capitalisme més desenvolupat, encara hem de lamentar greus discriminacions i atacs constants que fan que les nostres reivindicacions no siguen un dia a l'any o una qüestió temporal sinó cada dia i en tots els àmbits des de fa segles.



Com a mostra la bretxa salarial de les dones al País Valencià és de 22,4%, és a dir, passem vuitanta-dos dies a l'any treballant sense cobrar. La nostra cotització per tant és menor i les pensions de jubilació que cobrem són més miserables doncs la bretxa de gènere de les pensions al País Valencià es troba al voltant del 37% (Intersindical Valenciana).



En la mateixa línia trobem que el nostre territori està infrafinançat, endeutat i espoliat i això repercuteix en els serveis públics dels quals ens dotem (Decidim). A menys serveis públics i menys inversions és la dona qui es veu més afectada doncs ha de fer-se càrrec de les cures de persones que no cobreix l'administració pública, veient afectada les seues condicions de vida i treball, el seu salari i la jubilació.



També trobem com sempre ha estat, elements de tipus ideològic que suposen una amenaça per als drets fonamentals de les dones, donat que no sols estan en contra de les polítiques d'igualtat actuals sinó que intenten apropiar-se del concepte de feminisme buidant-lo de contingut i confonent l'opinió pública.



Cada vegada que el feminisme fa avanços sorgeixen reaccions masclistes i patriarcals vestides de qualsevol cosa. Actualment ve en forma de prohibicions del dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, el foment del negoci dels ventres de lloguer, l'atac a l'homosexualitat i la llibertat sexual, i el foment de les indústries de la prostitució i la pornografia. Manipulant amb acusacions d'adoctrinament, d'una suposada "ideologia de gènere" o amb feminicidis arreu del món. Tot és vàlid per mantenir el patriarcat.



Els moviments feministes estan qüestionant els pilars del sistema patriarcal-capitalista, i estan canviant la forma de viure i de relacionar-nos, és per això que es rebolquen en l'odi. I és per això que seguirem creixent cada vegada amb més força contra els discursos malaltissos contra les dones.

Per tot això, pel respecte a la diversitat i per la necessitat vital de posar les cures en el centre de la vida donem suport a les manifestacions de l'Assemblea 8M.



Dones Decidim @Dones_Decidim



Decidim @DaDPV