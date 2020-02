Residi Zero

Sumem Banyoles instarà a l'Ajuntament a implementar l'estratègia del residu zero en els esdeveniments esportius del municipi

La proposta passa per elaborar un pla que inclogui mecanismes per a eliminar els plàstics d’un sol ús i minimitzar el consum d’energia i aigua

Sumem Banyoles instarà l’Ajuntament a incorporar l’estratègia de Residu Zero en l’organització de tots els esdeveniments esportius que tinguin lloc a la ciutat. La formació presentarà una moció al ple municipal del 24 de febrer que demanarà a l’Ajuntament que elabori un pla de gestió de residus encaminat a disminuir la generació de residus durant la planificació i realització de les activitats esportives.

La moció proposa que el pla inclogui mecanismes eficients de prevenció en la generació de residus d’oficina (paper), comunicació (propaganda, cartells, flyers), senyalització (cartells, cintes), residus d’actes de presentació i protocol·laris i reunions, etc. Uns principis que tant l’Ajuntament de Banyoles com l’entitat organitzadora hauran de vetllar perquè es compleixin tot implementant mesures de prevenció i reducció de generació de residus però també de reutilització i recollida selectiva.

Així mateix, s’aposta per incidir especialment en els mecanismes per a eliminar completament l’ús d’elements de plàstic d’un sol ús (plats, coberts, gots, ampolles d’aigua, bosses), així com els complements de materials artificials (estores, etc.). Si no hi ha possibilitat de prevenció en la generació del residu, es proposen mecanismes eficients de gestió dels residus encaminats a aconseguir el 100% en la reutilització.

Per altra banda, la proposa de Sumem Banyoles advoca per impulsar mecanismes que minimitzin el consum energètic i d’aigua (il·luminació, ofimàtica, climatització) i la no generació de contaminació ambiental durant l’esdeveniment. La moció adverteix que l’Ajuntament de Banyoles haurà de garantir que durant la cita esportiva es compleixi amb el Reglament d’Activitats de l’Estany pel que fa al soroll i el màxim de decibels permesos segons el RAE, la contaminació lumínica i la circulació de vehicles.

Finalment, es proposen actuacions que passin per fomentar la conscienciació ambiental i la protecció de l’entorn entre els participants a l’esdeveniment esportiu per tal que redueixin els residus que generen quan consumeixen aigua, gels o barretes energètiques.

UN DELS PROBLEMES MÉS GREUS DEL PLANETA

Sumem Banyoles alerta que “els residus en general i el plàstic en concret està esdevenint un dels problemes ambientals més greus del planeta”, amb unes concentracions en el medi que creixen a ritmes accelerats, i destaca que “els esdeveniments esportius de gran escala es converteixen sovint en petits desastres en miniatura atesa la generació d’un volum exagerat de residus provinents majoritàriament de l’ús d’elements de plàstic d’un sol ús”.

Per això, reivindica que “la ciutat de Banyoles no pot seguir essent còmplice d’aquesta crisi global del plàstic i menys tenint en compte l’assistència de milers d’espectadors i competidors en les cites esportives més emblemàtiques de la ciutat, com la triatló, la volta ciclista o algunes cites internacionals”.

Sumem posa d’exemple la Marató de Londres, que l’any passat va canviar el prop d’un milió d’ampolles de plàstic dels avituallaments per vasos biodegradables i càpsules d’aigua lliures de plàstic, o alguns clubs esportius de la ciutat de Banyoles que han retirat les màquines de venda d’ampolles de plàstic d’un sol ús i han distribuït bidons reutilitzables.