Per unes barraques populars i autogestionades

En motiu de la situació creada per la decisió unilateral del govern de JxCat de liquidar el funcionament conjunt amb la Comissió de Barraques i de canviar de lloc les barraques i la fira de Festa Major, la CUP Farners volem exposar que:

- Entenem el model que ha funcionat els darrers anys de la Comissió de Barraques, autogestionat i compartit amb l’Ajuntament, com la millor forma que les festes populars s’organitzin. Sempre hi haurà coses a millorar, i canvis a fer, però tenir el teixit associatiu unit sempre és sinònim de feina ben feta.

- La democràcia no es basa exclusivament en votar cada quatre anys, sinó que les persones electes han de treballar buscant el consens i la cooperació. Rebutgem totalment les formes i les actituds despòtiques que s’han emprat en aquest cas, i que són una de les principals arrels del problema. Parlant, la gent s’entén.

- Denunciem les declaracions de l’alcaldessa sobre un suposat mal ús de diner públic per part de la Comissió. La Comissió de Barraques sempre ha treballat conjuntament amb el regidor/a de festes del moment, i la facturació i contractació dels grups ha estat gestionada sempre pel consistori. Trobem deplorable que l’alcaldessa recorri a la mentida per a justificar les seves accions.

- Volem expressament recordar que la gestió de les barraques es va establir de manera conjunta entre les entitats i l’ajuntament després d’un contenció administratiu que el 2011 la CUP Farners vam interposar, i vam guanyar, contra l’aleshores govern de CiU per negar-nos accés als contractes i factures de la Festa Major. La gestió de la Festa Major havia estat la principal preocupació declara per la gent en les enquestes que vam fer. I el pressupost de barraques es va reduir a menys de la meitat el primer any i s’ha continuat reduint successivament.

- No entenem la necessitat del canvi, i creiem que no hi ha hagut una justificació clara. Les raons mediambientals i de seguretat, si hi són, han d’anar acompanyades per un estudi tècnic que ho justifiqui, per a garantir la seriositat i el rigor. A més, entenem que, en cas de que hi hagi una justificació, hi ha espai per a buscar solucions més aplicables i menys lesives.

- Advertim de les afectacions als veïns de la zona, per la fressa, els talls de trànsit que suposarà, la gestió de la mobilitat, el més que probable col·lapse de l’entrada del poble. Així com també de les afectacions indirectes als comerços del centre del poble, que veuran minvada l’afluència de gent.

- S’està descontextualitzant la Festa Major. Ubicar els principals espais de la festa com són les fires i la zona de concerts lluny del centre del poble trenca pel mig moltes de les activitats, separant-les i complicant moltíssim la mobilitat i el sentit entre elles. A més de que es fomenta que gent agafi el cotxe per anar-hi en comptes d’anar-hi a peu.

Esperem que el consistori valori la seva actuació i tingui temps a rectificar. La CUP Farners donarem tot el suport a les decisions que prenguin les entitats de barraques.