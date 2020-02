Ensenyament

Més de 70 docents i educadores es reuniran per a reflexionar sobre la incorporació de l'Economia Feminista a les escoles i instituts

El 28 i 29 de febrer, en el Espai Francesca Bonnemaison es realitzaran les Jornades organitzades per Edualter, en el marc del programa Competències per a Transformar el Món que pretén crear un espai per a compartir les reflexions, reptes, obstacles i oportunitats que s'han identificat en l'àmbit escolar per a incorporar la perspectiva de l'Economia Feminista

Les jornades s'emmarquen en el treball realitzat per l’ONG per a reflexionar sobre com incorporar l'economia feminista i la sostenibilitat econòmica i social en el currículum escolar de primària i secundària, des de l’enfocament de gènere basat en els drets humans

Durant l'any passat, l'entitat va realitzar una anàlisi bibliogràfica sobre les referents de l'Economia Feminista i posteriorment, mitjançant un taller de validació es van construir els àmbits i criteris d'identificació de recursos, materials i experiències que poden servir de referència per a altres mestres

Les tres principals categories per a la selecció de recursos i experiències educatives són:

que fomentin una anàlisi crítica del sistema econòmic actual,

que eduqui per a construir una cultura de cures en la comunitat educativa (com primer entorn de transformació de l'alumnat)

i que contribueixi al disseny i experimentació de pràctiques socioeconòmiques i sabers alternatius

Les jornades tenen l'objectiu de continuar pensant sobre els mecanismes per a incorporar aquesta perspectiva a l'aula (hi haurà una taula de reflexió inicial que oferirà visions diverses del tema) i presentar exemples d'algunes experiències locals i d'àmbit estatal i internacional que contribueixen a aquest objectiu.

Entre les persones que participaran com a ponents i talleristas hi ha representació del Moviment de Feminisme Comunitari Antipatriarcal de Bolívia (*nota), l'Observatori del Deute en la Globalització, la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, la Cooperativa Ecotono de Sevilla, la Fundació FUHEM de Madrid, l'Associació L'Hora Lliure, Fundació Akwaba, entre altres

També es parlara dels elements organitzatius i estructurals de l'escola (currículum ocult, micro i macro) que afavoreixen o obstaculitzen aquest procés de transformació educativa. En aquest espai de reflexió intervindran represents de la FAPAC, del moviment Vers les Escoles Feministes i de l'Associació d'Ensenyants d'Economia i Empresa

En la jornada participaran més de 70 persones en la seva majoria professorat de secundària i batxillerat. Comptarà amb un espai infantil per a facilitar la participació de les assistents i els serveis tècnics i de suport (filmació, traducció, servei d'àpats) s'han contractat amb criteris de sostenibilitat de l'àmbit de l'economia social.

Totes les actuacions d'aquest projecte impulsat per l'ONG Edualter s'emmarquen també en les accions de la Campanya per un Currículum Global d'Economia Social Solidària i en els preparatius del Fòrum Social Mundial d'Economies Transformadores a realitzar-se el mes de juny a Barcelona. S'ha comptat amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de l'Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.