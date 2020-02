simbolisme

La CUP reclama que es retirin les banderes espanyoles de la plaça Imperial Tàrraco i la plaça de la UNESCO

La Candidatura d’Unitat Popular considera que la presència de banderes espanyoles en algunes de les rotondes de la ciutat és "totalment prescindible". Així ho ha expressat la portaveu del grup municipal, Laia Estrada, que ha afegit que la seva presència és "incongruent i injustificada en un municipi republicà, més si tenim present que l’estanquera no penja ni del balcó municipal, exceptuant els dies de festa major”.

La CUP va realitzar una petició d’informació a alcaldia el passat 8 de gener en relació als motius pels quals hi ha banderes espanyoles onejant a la plaça Imperial Tàrraco i la plaça de la UNESCO, i per què no s’han retirat. La resposta donada des de protocol i relacions ciutadanes de l’Ajuntament diu que “hem de tenir present que són entrades de la ciutat i segurament va ser per aquest motiu l’elecció d’aquests espais, encara que no hem trobat documentació escrita que en fes referència”. D’aquesta manera, i davant la inexistència de motius pels quals les «estanqueres» estiguin onejant en l’espai públic, la CUP reclama a Pau Ricomà la seva retirada immediata.

La consellera Eva Miguel ha afirmat que l’estat espanyol “vulnera sistemàticament els drets socials i nacionals dels i les catalanes”, i que dins d'aquest estat “no és possible construir el nostre futur col·lectiu com a poble”. Les cupaires consideren que la retirada de les banderes espanyoles no hauria de ser un problema ja que “ens trobem davant d’un govern municipal republicà” i encoratgen a ERC i ECP a fer efectiva la seva retirada.

Finalment, la CUP també recorda que porta anys reclamant que la bandera monàrquica espanyola deixi de presidir el balcó principal de l’Ajuntament de Tarragona durant les festes de Sant Magí i Santa Tecla. “No es tracta que la treguin, sinó que directament no la posin durant les festes, com ja passa durant la resta de dies de l’any”, ha manifestat la consellera Laia Estrada.