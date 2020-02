Energia

La CUP Ponent amb la Plataforma d'Afectades per la Concentració d'Aerogeneradors

La CUP Ponent i les Assemblees Locals i Nuclis de Suport que la conformen han manifestat públicament el seu suport a la Plataforma Afectades Concentració Aerogeneradors (PACA) i ens sumem a la seva campanya per aturar el projecte de megaparc encobert que es pretén tirar endavant ja que, tal i com la PACA recull en les seves al·legacions, entenen, que "s’està incorrent en un frau de llei en pretendre fer passar un projecte de megaparc eòlic com si fossin tres diferents (Trilla, Seré, Ondara i Esteve) de mida més reduïda; qualsevol projecte d’aquestes característiques ha de comptar amb el el coneixement i aprovació de la població local; aquests parcs generaran un important impacte visual i paisatgístic que tindrà repercussions tan socialment com en l’economia de la zona i els projectes poden fàcilment generar importants impactes ambientals en els ecosistemes de la zona. Així mateix, generant una forta contaminació lumínica i sonora".

En aquesta línia, la CUP Ponent aposta per un model energètic verd que, entre d’altres, també inclogui l’energia eòlica però que: "Produeixi l’energia el més a prop possible del punt on sigui consumida, evitant la construcció de grans infraestructures per al transport d’aquesta com generant l’estalvi de la pèrdua d’energia que s’hi produeix; un model al servei de les persones i del territori i no al servei dels interessos econòmics de les grans empreses. Amb petits productors descentralitzats i arrelats enlloc de megastructures controlades per multinacionals a qui no importa les afectacions que pugui patir la població, l’ecosistema o el paisatge; un model racional sustentat per necessitats energètiques reals i no per interessos especulatius. Centrat en cobrir les demandes energètiques de la població i no en el control del mercat o en el benefici a curt termini i un sistema energètic regulat, com a recurs estratègic de qualsevol país que és, amb un control democràtic per part de la població. Fet sempre des del coneixement d’aquesta i amb la seva acceptació.