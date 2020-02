8-M

La CUP demana que la lectura del Manifest institucional contra la Violència Masclista sigui llegida per una dona LA LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL

La CUP Molins de Rei ha manifestat la seva indignació davant la situació viscuda el dijous 6 de febrer en la lectura del manifest institucional contra les violències masclistes.

Considera lamentable que la lectura l'hagi fet l'alcalde Xavi Paz, adoptant ell, un home, el protagonisme. La violència masclista la pateixen les dones i són elles les que hem d'estar al capdavant d'aquesta lluita. Puntualitza que els homes poden acompanyar- les però en cap cas liderar-ho, malauradament, els homes ja tenen molts altres àmbits de la vida per fer-ho. És justament aquest sentiment d'opressió i d'invisibilització el que ens empeny a totes les dones a seguir lluitant.

Un cop més, amb aquesta acció, la CUP apunta que s'ha demostrat que encara queda molta feina per fer i que les dones s'han de mantenir juntes per ser més fortes! Esperem que l'alcalde Xavi Paz i el seu equip de govern donin alguna explicació a aquest fet i que serveixi de precedent perquè no es repeteixi.