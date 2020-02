lluita institucional

La Crida per Sabadell denuncia l’origen del conjunt d’atacs viscuts durant la darrera setmana

La Crida per Sabadell ha congregat un gran nombre de persones a una concentració a la plaça de l’Ajuntament avui a les set de la tarda. A les declaracions realitzades per Lluís Perarnau (ex-regidor de la Crida) i Aurora Murillo (portaveu), han denunciat que la campanya de descrèdit cap a la formació que s’ha orquestrat amb una clara intenció política generada per la gran activitat d'oposició que està portant a terme la formació.

Lluís Perarnau ha assegurat que “per entendre el què està passant aquests dies no cal anar massa lluny, però sí que és necessari contextualitzar. Volem fer referència a una sèrie de fets que venen succeint-se i que ajuden a fer la fotografia del que està passant.” El passat mes de desembre el govern de PSC i Podem va haver de triar soci de govern per poder aprovar les primeres ordenances fiscals. Des de l’inici del mandat han volgut visibilitzar un govern de majoria quan han estat sempre sota l’evident debilitat d’un govern en minoria.

Des d’aleshores, per posar algun exemple, han aprovat un acord respecte les aportacions econòmiques amb CASSA que lluny de ser la proposta concreta que ens plantejaven, suposa una modificació general de les bases d’explotació i obre la porta a fer transferències de capital a l’engròs, reduint així el control del diner públic. També han donat una resposta amb dubtes i molt poc clara sobre els temes d’SMATSA. O bé el cas del canvi de tresorer, que “sembla que l’única persona que pot ocupar ara la tresoreria és investigada en una peça del cas Mercuri.” O bé un il·lustratiu un Ple de gener sense punts de govern. O bé un pressupost que no arriba i que intuïm que arribarà de la mà del pacte sociovergent.

Mentrestant, la tasca d’oposició de la Crida no ha deixat de créixer. Des del setembre han presentat 72 preguntes i durant les darreres setmanes un recurs de reposició sobre el conveni amb CASSA i una denúncia per portar a la Comissió Jurídica Assessora la nul·litat del contracte de SMATSA. Aquest darrer fet ha provocat un xantatge explícit liderat per Junts per Sabadell suspenent la comissió de seguiment.

No és pas casual que, sense que hagi passat res concret que generi les dues notícies, sorgeixin la mateixa setmana: una sobre la compra de l’Artèxtil que ens vincula barroerament amb un cas de blanqueig de capitals i una segona que posa en dubte un procés administratiu que suposa el reconeixement d’unes funcions de comandament a Nani Valero.

Lluís Perarnau: “Les informacions d'ambdós casos provenen de filtracions amb la clara intenció política intenció de deslegitimar un projecte polític que incomoda molt a determinades forces. Que les acusacions no tinguin fonament és per elles irrellevant, com vam veure amb el cas d'El Tallaret. No és casualitat que aquestes notícies surtin totes alhora. La Crida porta setmanes fent molta pressió sobre el govern d’aquesta ciutat i aquesta és la seva resposta. I sabem també que aquests atacs no s’acabaran aquí.”

La portaveu de la Crida, Aurora Murillo, ha continuat dient que: “No tenim cap mena de por. La nostra resposta serà la mateixa que hem tingut sempre: transparència i fermesa. No ens amagarem de res perquè no tenim res del què amagar-nos. Donarem totes les explicacions que estiguin a les nostres mans i aclarirem tots els dubtes que s’han generat.”

La portaveu de la Crida afirma que s’està intentant embrutar la feina feta, les persones que l’han fet i la seva imatge pública. Ha continuat garantint que: “No caurem en la trampa d’un govern que no juga net i qüestionarà processos que tenen totes les garanties per tal de posar-nos contra la paret. Venim de l’experiència i la responsabilitat del govern. I nosaltres exigirem al govern actual el mateix que el què ens exigim a nosaltres mateixes. Aclariments, sí, però també responsabilitat en la gestió d’una informació que no és exclusiva del govern.”

Ha continuat exigint que la institució estigui al servei de l’interès públic i de l’esclariment i assegurant que el paper de l’Ajuntament és garantir la total transparència, eliminar rumors i no contribuir a difondre informacions no contrastades. “El govern actual té tota la documentació a la seva disposició i no l’estan facilitant.”

Per acabar, Aurora Murillo ha declarat: “Continuarem treballant per la ciutat que volem, una ciutat digna i transparent. No deixarem que l’actual govern faci i desfaci sense cap control. Nosaltres serem sempre aquí, plantant cara. I, pesi qui li pesi, seguirem lluitant amb la fermesa de sempre i amb més força que mai!"