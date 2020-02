Habitatge

Els Mossos executen un desnonament d'una veïna amb les seves dues filles a Premià de Mar

Amb diversos detinguts, càrregues i porres extensibles, segons informa la Xarxa d'habitatge del Baix Maresme

Aquest migdia, els Mosos d'Esquadra han executat el desnonament de l’Arantxa. Dues hores abans de l’arribada de la comitiva judicial, dos furgons de la Policia Autonòmica i 5 unitats de policia local han arribat a l’indret i han cordonat el carrer en el tram de la carretera de Vilassar de Dalt fins la plaça doctor Ferran, i pels volts de la una ha començat l’operatiu, consistent a treure per la força una per una les persones que es concentraven al vestíbul, escala i també a l’habitatge. Segons ha informat la Xarxa d’Habitatge, com a mínim s’ha produït la detenció de dues persones d’aquest col·lectiu. La xarxa ha apuntat que els Mossos d’Esquadra han porres extensibles.

Els antiavalots han trencat el vidre del portal malgrat haver-hi manifestants davant que han rebut l’esquitxada de cristalls i després de retirar els puntals que l’asseguraven, s’ha executat el desnonament.

La Xarxa també ha indicat que l’Arantxa ha patit violència masclista i des que va aconseguir separar-se, no ha pogut afrontar el lloguer. Avui, ella i les seves filles s’enfrontaven al tercer intent de desnonament. La propietat, un rendista amb altres propietats a Premià de Mar, s’ha negat a negociar malgrat l’Arantxa duia més de 20 anys al pis i tampoc l’Ajuntament ha trobat una solució.