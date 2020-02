Repressió

Alerta Solidària: "Més de 600 persones represaliades en els darrers 6 mesos"

Alerta Solidària ha descrit en un comunicat les "211 persones citades per mobilitzacions del Tsunami Democràtic l’11 i 13 de novembre al nord del país: (durant els darrers dies), algunes d’elles han dit públicament que no hi aniran." A les quals cal afegir que "les 12 persones imputades a Perpinyà pel tall a El Pertús es sumen les citacions del jutjat número 3 de Girona que ha citat a declarar 61 persones i el jutjat 4 de Figueres, que manté la causa sota secret de sumari, ja n’ha citat 138."

L'organització antirepressiva detalla en aquest escrit les conseqüències de la repressió contra les mobilitzacions postsentència:



Durant aquells dies més de 240 persones foren detingudes, 30 posades en presó preventiva 8 de les quals segueixen empresonades i/o han estat deportades.

A aquestes es sumen noves imputacions, en aquest cas 92 per talls a la C17 a Granollers i a la N340 a terres de l’Ebre, i una desena de detencions més (ahir 1 a Tarragona per part PN i 1 altra a Barcelona per part dels Mossos), o 3 citades a Girona pels talls de l’AVE per avui mateix que s’han negat a assistir a la citació com ja han fet vora una desena de persones més en els diversos processos judicials. A més de citacions a Reus, Mataró i altres municipis per diverses mobilitzacions antirepressives, etc.

En definitiva un total de 350 persones que es sumen a les 240 de Tsunami Democràtic. Fent un total de prop de 600 persones represaliades només en els darrers 6 mesos fruit de les operacions coordinades de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional espanyola. Aquestes es sumen als centenars d’imputacions per mobilitzacions precedents com les diverses vagues generals, les mobilitzacions contra la visita de la monarquia espanyola o del darrer Consell de ministres espanyol celebrat a Barcelona.

Alerta Solidària es felicita "pel nivell de resposta aconseguida davant d’aquestes onades de citacions" i recorda que s'ha posat de nou en evidència "la clamorosa diferència d’actuació quan es tracta de reprimir mobilitzacions independentistes o, per contra, accions amb violència contra les persones dels grups unionistes i feixistes espanyols. De l’obsessió d’enjudiciar-nos fins a l’extrem a la passivitat, o complicitat, front el feixisme organitzat."