"No creiem en solucions pactades"

Els #CDRenXarxa estem vivint unes setmanes molt intenses quant a solidaritat amb persones represaliades. Hem fet concentracions per donar suport a les persones citades de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès pels talls de la Jonquera del dies 11 i 12 de novembre, que s'afegeixen a les que ja vam fer per les persones citades de Ponent i de Girona. També hem acompanyat les @Encausades_ TSJC, que s'enfronten a un judici absurd per una protesta que consistia a seure a unes escales. Estem també, juntament amb les associacions d'advocats i altres entitats, pendents de la resolució del cas de les @Detingudes23S, les @Noulledoners, del cas de la Tamara, del cas de l'Adrià, de l'evolució dels casos dels ostatges Dani a Madrid, el Charles, el Charaf, l'Ibrahlm, el Mouhclne, el Mohamed -al CIE- els deportats Ayoub l Ashraf, l de tants altres casos de persones exiliades, empresonades, jutjades, encausades o pendents de citacions que veuen com la trituradora de drets que és l" Estat demofòbic s'acarnissa contra elles.

La repressió és global i no té aturador, però la nostra resiliència, el nostre suport a les víctimes de la repressió i les nostres conviccions tampoc tenen cap aturador.

Aquesta setmana també hem constatat el silenci de moviments que han canalitzat, en el curt termini, la protesta contra la sentència del Suprem amb lemes autonomistes, que han deixat sense cobertura les persones encausades per les protestes i que han provocat el desencís i la demobilització de tantes i tantes persones.

Nosaltres creiem que el camí per a fer efectiva la independència és fomentar i desenvolupar el poder popular de base i l'autoorganització. No creiem en les propostes que puguin venir d'uns moviments que apareixen i desapareixen en funció d'uns interessos desconeguts. No creiem en les solucions pactades per les institucions espanyoles i catalanes ni en l'escenografia de les trobades sense continguts reals. Creiem en la força i en les conviccions de les persones, que supera tota limitació imposada pels partits polítics i que crea espais republicans sense òrgans directius, per tal de rependre el camí que ens va marcar l'1-O.

Aquest comunicat vol ser doncs un homenatge sincer a totes les persones que lluiten per una Catalunya independent, justa i solidària, i molt especialment a aquelles que, més han patit la repressió, segueixen encoratjades a lluitar pels seus ideals.

Escalf i suport per a totes elles.