Clam de la pagesia en defensa del món rural

Més de 500 tractors i gairebé dues mil persones s'han manifestat pel centre de Lleida en una mobilització unitària del sector agrícola més multitudinària que es recorda a la ciutat. Els convocants han posat de manifest el “crit d’emergència” del món rural cap a les administracions per tal que passin de les paraules als fets. Demanen revertir la greu crisi de preus que fa més de 5 anys que s’arrossega i que es puguin salvar les explotacions. També han exigit que s’inverteixi en tots els sectors de l’agricultura perquè les pèrdues no només són en la fruita dolça i han reclamant sancions als mercats que no respectin els preus justos. Municipis de Ponent també s’han sumat a la protesta per evitar el despoblament rural.

Lleida avui, una estona sense cotxes (per fi), ha rebut la imponent presència dels nostres pagesos. Ens han portat un silenci que crida amb potència, amb la seva dignitat. Defensors de la terra, sempre amb vosaltres 🚜✊🏼🚜 pic.twitter.com/c1ttp7yVp2 — a CUP of REVOLTA ☭🎗 (@tucu_woman78) February 14, 2020

A la ciutat de València, 1.000 tractors i 20.000 persones han participat en una manifestació pel futur del camp i la ramaderia que han qualificat "d'històrica".

La manifestació ha estat secundada per les organitzacions més representatives del sector al País Valencià, la Unió de Llauradors, Asaja Alacant-Joves Agricultors, la Federació Provincial d'Agricultors i Ramaders de Castelló (Fepac-Asaja) i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders del País Valencià (UPA-PV).

Milers d'agricultors, ramaders i apicultors arribats en autobusos de les tres províncies han recorregut els carrers del centre per a exigir enfront dels abusos de les multinacionals, uns preus justos per als seus productes que els permeten viure amb "dignitat" perquè amb els actuals no els dona ni per a "malviure". La protesta l'han tancada centenars de tractors.

#LQVaLentíssima Des de Decidim hem fet costat als llauradors i llauradores a la manifestació de València. Cal situar el món rural al centre de la lluita contra el canvi climàtic i el despoblament, a favor del consum de proximitat i la sobirania alimentària. pic.twitter.com/VdLj0KmusX — Decidim (@DaDPV) February 14, 2020