TDT

La FOLC reclama al govern espanyol que posi a disposició un canal de la TDT per a la reciprocitat entre À Punt, IB3 i TV3 al País Valencià, Catalunya i Illes

La FOLC ha presentat al Ministeri d’Economia espanyol unes al·legacions al “Plan técnico Nacional de la TDT” fonamentades en la legislació estatal, informes tècnics i la normativa europea. Aquest pla marca les condicions de la migració de les freqüències dels canals de TDT des de l’actual banda de 700 MHz fins a les seves noves ubicacions. La FOLC ha participat a la segona consulta pública oberta pel Govern espanyol per a rebre al·legacions i comentaris respecte aquest projecte. L’objectiu de la FOLC és reclamar un múltiplex per fer possible la reciprocitat entre els mitjans de comunicació de les Illes, el País Valencià i Catalunya.

Aquesta reciprocitat televisiva és àmpliament reclamada i defensada pel conjunt de la societat civil i les institucions dels govern parlamentaris de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, tal com recull la Llei general de l'audiovisual. També s’han establert acords ferms entre els tres governs perquè la reciprocitat es faci efectiva. En les al·legacions s’ha posat de manifest que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconeix que hi ha canals disponibles i que, per tant, aquesta no pot ser una excusa. També reconeix aquest dret de reciprocitat la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries ratificada per l'estat espanyol. Adjuntem el document complet d’al·legacions. La FOLC està preparant noves actuacions per reclamar aquesta reciprocitat televisiva.

La FOLC és una federació d’organitzacions que treballen per la llengua arreu dels Països Catalans, constituïda l’any 2005 per contribuir a la coordinació de les organitzacions i l’extensió de l’ús social de la llengua catalana. Així com per donar a conèixer entre si les diferents organitzacions, potenciar-ne les activitats i fer-ne de conjuntes.