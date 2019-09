espai comunicacional

La FOLC impulsa la campanya per la reciprocitat de les emissions de les ràdios i TV públiques que emeten en català

La FOLC impulsa, a tot el territori de parla catalana, una nova Campanya per la reciprocitat de les emissions de les ràdios i TV públiques que emeten en català. Una campanya que és continuadora de la feina feta per la FOLC i altres entitats defensores dels mitjans de comunicació en català (Acció cultural del País valencià, Enllaçats per la Llengua, Plataforma per la Llengua... ) perquè es faci efectiva la reciprocitat de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Volem veure IB3 de les Illes Balears, TV3 de Catalunya, A punt del País valencià i rebre també totes les emissions en català de les ràdios i televisions públiques de la resta del territori. Un dels pilars de la normalització de la llengua i la cultura -juntament amb l’ús del català a l’administració, a l’escola i al carrer- és poder gaudir d’uns mitjans de comunicació públics en català.

Al Principat de Catalunya la Campanya es presentà ahir, dijous dia 27 de setembre, a les 19.30h al Col•legi de periodistes de Barcelona. A les Illes Balears la difusió de la campanya comença dia 28 de setembre i es farà a través de les persones i entitats que formen part de la FOLC. De les Illes Balears s’han adherit a la campanya l’STEI Intersindical, L’OCB, l’Institut d’Estudis Eivissencs, Acció Cultural de Menorca, l’OCB de Formentera, el Col·lectiu de Dones dels PPCC i altres persones i entitats que s’han destacat pel seu compromís amb la llengua, la cultura i el País.

La Federació d'organitzacions per la llengua catalana, de la qual l'STEI Intersindical n'es un membre actiu a les Illes Balears, va iniciar ahir la campanya per la reciprocitat plena de les emissions de les ràdios i TV públiques en català i per l'espai audiovisual comú. Una part de la campanya consisteix a recollir testimonis de persones i entitats de tots els Països Catalans que expliquin la necessitat d'aquesta reciprocitat. Volem veure TV3, IB3 i A.PUNT a més a més de les televisions que emeten en català a Catalunya Nord, la Franja de ponent, Andorra i l'Alguer i de les ràdios de tot el domini lingüístic català. Fora entrebancs a l'espai radioelèctric per criteris partidistes o pseudo polítics.

L'altra part de la campanya consisteix a fer visibles tots els suports rebuts, a continuar recollint adhesions al manifest que us adjuntam en document adjunt i a exigir el compliment per part de l'estat espanyol dels compromisos que va adquirir quan va signar i ratificar la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries (CELRoM) que preveu l'obligatorietat dels estats en el compliment d'aquesta reciprocitat.