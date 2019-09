espai comunicacional

La FOLC presenta la campanya "Per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català" a Barcelona

Aquest dijous, la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) presentarà la campanya "Per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català" a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a les 19.30 h.

Blanca Serra i Puig, vicepresidenta de la FOLC, presentarà la iniciativa en un acte que comptarà amb una taula de debat amb Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Carles Salvadó i Usach, president de la fundació puntCAT, i Daniel Condeminas i Tejel, consultor en comunicació i coordinador tècnic de la campanya. Moderarà la taula el periodista Josep Gifreu i Pinsach.

L'objectiu de la campanya és reclamar un múltiplex per fer possible la reciprocitat entre els mitjans de comunicació de les Illes, el País Valencià i Catalunya. Segons la FOLC, la reciprocitat televisiva és àmpliament reclamada i defensada pel conjunt de la societat civil i les institucions dels govern parlamentaris de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, tal com recull la Llei general de l'audiovisual

La FOLC està formada pels tres sindicats d'ensenyants USTEC, STEPV i STEI, Escola Valenciana, l'Associació Llengua Nacional, El Tempir d'Elx, Amics de la Bressola, La Bressola, Federació d'Entitats de Defensa de la Llengua a Catalunya Nord, Associació Cultural del Matarranya, entre altres entitats.