Simbologia franquista

Primer pas cap a la retirada del Monument del riu

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa ha celebrat l'aprovació de la descatalogació del Monument del riu, i l'entenen com el primer pas cap a la seua retirada. És una votació històrica, que arriba, de forma casual, i ara sí, de forma simbòlica, 81 anys després de l'entrada de les tropes franquistes a Tortosa. Ens satisfà el resultat de la votació i l'evolució de la mirada i posicionament per part de determinats partits.

Avui també fa 11 anys del primer acte públic de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa. No podem fer altra cosa que viure-ho com una petita victòria que no arriba de forma gratuita: després de tants anys de lluita, d'arguments, de pedagogia, de sensibilització, d’insistència, ... pensem q no és una quimera imaginar i visualitzar Tortosa lliure del monument franquista més gran de Catalunya, una vergonya monumental que tenim clavada al mig del riu des de fa gairebé 53 anys.

Donen les gràcies a tota la gent que ha format part de la Comissió durant estos anys i a la gent i entitats, locals o nacionals, que d’una manera o altra ens ha donat suport. Sens dubte la perseverança i la fermesa d'una majoria de país que se sent ofesa i avergonyida de veure en peu monuments feixistes que no cauen per inacció dels seus representants que tenen el deure de governar ha fet possible q s’aprove la moció per la descatalogació del monument q vam presentar a Alcaldia des de la Comissió. Ens hagués agradat que per part de tot el consistori s’hagués votat a favor de la descatalogació del monument amb convenciment i per dignitat democràtica. Lamenten que l'alcaldessa Meritxell Roigé menystinga o minimitze este acord dient que és un gest simbòlic, ja que en cas que arribe i s'aplique la Llei Catalana de Memòria Democràtica no la faria necessària.

Siga com siga, des de la Comissió s'estarà atenta a que es facen els tràmits adequats perquè la descatalogació siga efectiva el més ràpida possible. Alhora continuaran treballant i reclamant a la Generalitat de Catalunya que agilitze la llei que ha de permetre i facilitar la retirada del monument.

També, amb el nou escenari que se'ns presenta, amb el monument descatalogat, podrem adreçar-nos al nou govern estatal o a instàncies estatals, per tal que doten de pressupost i vetllen perquè la Llei de Memòria Històrica siga útil i efectiva.

Esperem i confiem que l’Ajuntament de Tortosa mantinga una actitud proactiva en tot el procés fins aconseguir que la retirada del monument siga una realitat.