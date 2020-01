Llibertats

Presentació de la Plataforma per la Llibertat a Palma

La Plataforma per la Llibertat, formada per diverses entitats, partits i sindicats, farà la seva presentació als mitjans de comunicació aquest dijous, 30 de gener, a les 11.00 hores, a Can Alcover – Espai de Cultura, per exposar quins són els seus projectes i les seves principals lluites, centrades en tres eixos: Amnistia, Drets i Autodeterminació.

Plataforma per la Llibertat neix a partir de les entitats que varen organitzar diverses mobilitzacions a les Illes Balears per rebutjar la sentència del tribunal Suprem espanyol contra els líders independentistes catalans.

El mateix dijous a les 19.00 hores es farà la presentació oficial de la Plataforma per la Llibertat, també a Can Alcover, que comptarà amb la presència de Benet Salellas, advocat reconegut per la seva tasca en la defensa de casos de repressió política.