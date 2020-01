Repressió

Poble Lliure condemna les citacions de la Guàrdia Civil pel tall a la Jonquera

Poble Lliure ha condemnat les diligències obertes contra una vintena de persones de les comarques nord-orientals per haver participat en els actes de protesta organitzats pel Tsunami Democràtic l’11 de novembre passat.

L'organització independentista ha condemnat aquesta nova operació policial i ha demanat que s’acabi la repressió d’aquest estat demofòbic contra la dissidència política, contra el dret de protesta i els drets fonamentals.

Exigeix que es tanquin les diligències policíaques perquè l’exercici de manifestació i protesta no és un fet delictiu. També Exigeix l’arxivament de la causa per les persones detingudes el 23 de setembre, l’alliberament de l’Ibrahim i d’en Charaf -empresonats al Puig de les Basses per les mobilitzacions contra la sentència ignominiosa-, i l’alliberament del conjunt de tots els presos polítics i el retorn de les persones exiliades.

Fa una crida a preparar-se per al nou embat democràtic, l’organització i la mobilització popular han de ser la resposta i la millor defensa contra l’autoritarisme i la repressió del règim monàrquic espanyol.

Poble Lliure assistirà a les concentracions solidàries de dimarts 14 i dimecres 15, a les 9 h davant la Guàrdia Civil, al C. Emili Grahit, 52, de Girona, i emplaça a totes a assistir-hi.