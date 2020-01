Parlam set idiomes

José Ramón Bauzá continua amb la seva lluita contra la llengua catalana. "NO, NO i NO. Català, valencià i mallorquí NO són la mateixa llengua", exclamava l'expresident balear, ara eurodiputat de Cs, al seu compte personal de Twitter. Segons Bauzá, aquesta assumpció forma part d'un "entramat administratiu, regional o imperialista comú sota el paraigua dels Països Catalans". Des de Plataforma per la Llengua, però, li diem que SÍ, SÍ i SÍ. Català, valencià i mallorquí són la mateixa llengua. I així ho confirma, entre d’altres, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que textualment diu que el valencià és "una llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, Andorra, els Pirineus Orientals...". A més, també ho han defensat històricament des de la Real Acadèmia Espanyola intel·lectuals com Miguel Delibes, Miguel Batllori, Camilo José Cela o Dámaso Alonso, entre d’altres, que signaren un document en què denunciaven que tot intent de desmembrar el País Valencià de la comunitat idiomàtica i cultural catalana era una aberració.

Li ho explicam de forma més senzilla, senyor Bauzá: un australià o un argentí que llegeixin la definició de valencià, català o mallorquí ho entendrà ràpidament, perquè és el mateix que ocorre amb la seva llengua, l’anglès o el castellà, respectivament. Les denominacions no fan la cosa. Per què no ho entén? O, millor dit, per què no ho vol entendre? Realment pensa que no ens adonam que simplement vol empetitir la llengua per a destruir-la?

En les darreres dècades hem viscut diversos intents de fragmentació de la nostra llengua per part de diferents sectors del conjunt de territoris del domini lingüístic. En alguns casos, fins i tot, s’ha dut a terme directament des d’algunes instàncies i institucions públiques, com va fer vostè quan era president del Govern de les Illes Balears. Per això, des de Plataforma per la Llengua organitzam diferents actes arreu del domini lingüístic protagonitzats per una gran tomàtiga (o tomata, tomàtic, tomàquet, etc.) amb què volem denunciar els intents de fragmentació que pateix el català i, alhora, reivindicar la riquesa lingüística que té l’idioma gràcies a la diversitat dialectal.

Malgrat tot, volem agrair-li, senyor Bauzá, el seu interès i la promoció que ens ha ofert. De fet, esperam que s’uneixi a la campanya “Som 10 milions, som una llengua” i que ens ajudi a arribar a les 15.000 signatures de suport a la campanya. I tengui en compte que, sempre que vulgui atacar la nostra llengua amb enganys i mentides, trobarà la Plataforma per la Llengua defensant-la amb arguments empírics i reals.

Ivan Solivellas, delegat de la Plataforma per la Llengua Illes Balears.