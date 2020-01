Infraestructures

La CUP Tarragona crida a fer un front comú en defensa del ferrocarril

Els darrers anys, lluny de veure una millora en el servei ferroviari, tant la població del Camp de Tarragona com de les Terres de l’Ebre hem vist un empitjorament dels nostres drets com a usuàries, que lliga amb l’empitjorament de les condicions laborals de les treballadores del ferrocarril i amb la manca total d’inversions en infraestructures.

D’una banda, no només no s’han incrementat les freqüències dels trens regionals ni s’ha reduït la durada del seus trajectes, sinó que amb els darrers canvis anunciats, hi ha franges horàries que quedaran descobertes i estacions que es perdran. D’altra banda, no només no s’ha aconseguit desviar els trens que transporten mercaderies perilloses perquè passin per l’interior, en comptes de passar pels nuclis més poblats de la costa, sinó que s’ha produït el contrari: a Tarragona, per exemple, perdrem trens de llarg recorregut perquè s’aturaran a l’estació del Camp.

Així doncs, la CUP denunciem que els canvis que s’han dut a terme en matèria ferroviària no responen en cap cas a l’interès comú, sinó que únicament afavoreixen el lucre de Port Aventura i el despropòsit de l’estació del Camp a Perafort. Això representa una clara hipocresia en relació a la suposada voluntat d’implementar l’Agenda 2030 per fer front a l’emergència climàtica, ja que l’aposta per un transport públic de qualitat és essencial per reduir les emissions derivades del vehicle privat.

Per tot plegat, la CUP de Tarragona fa una crida a totes les formacions polítiques presents al saló de plens municipal per tal de fer un front comú que doni suport a les plataformes en defensa del ferrocarril i prengui la iniciativa per articular una lluita territorial per una xarxa ferroviària digna.