La CUP exigeix un nou model de desenvolupament econòmic al Camp

Els diferents grups municipals de les CUP del Camp, juntament amb la diputada Natàlia Sànchez, han fet una roda de premsa en relació a l’accident que es va produir a IQOXE la setmana passada i el futur del complex petroquímic. Posen de manifest que cal que no només es parli de la millora dels protocols, sinó d’intentar evitar que es produeixin els accidents incrementant els controls i endurint la legislació, així com obrir el debat sobre el model de desenvolupament econòmic que volem aquí al territori i han recordat que la Generalitat encara no s’ha pronunciat sobre la demanda de la CUP de presentar-se com a acusació particular contra l’empresa lQOXE.

El regidor de Som Poble a La Canonja, Oriol Olivé, ha expressat que “cal millorar els canals de comunicació amb la població i reiterem la necessitat que es garanteixi que la informació no només arribi de forma àgil, sinó que la població tingui els coneixements de com actuar en cas d’emergències”. El regidor Olivé ha explicat que els plans de protecció indiquen que alcaldes del territori són els responsables en la gestió de les crisis “i pensem que podrien haver fet més pel que fa a l’activació de les sirenes” i ha recordat que encara no s’han convocat les comissions locals de protecció civil, tal i com s’ha sol·licitat des de la CUP. A més, ha recordat que el grup parlamentari de la CUP ha instat a la Generalitat que es personi com acusació particular en aquest cas, per tal de depurar responsabilitats penals. En aquest sentit “és important millorar l’aplicació dels protocols en cas d’accident químic, però encara ho és més evitar que es produeixin aquests accidents”.

La regidora de la CUP a Tarragona, Laia Estrada, ha lamentat que “aquest accident no ha sigut anecdòtic, sinó que en menys d’un any n’han succeït quatre”. Per aquest motiu les CUP del Camp, han anunciat que estan presentant mocions als seus ajuntaments, amb matisos en funció de si es troben en municipis de la proximitat del complex petroquímic, que recullen tant acords en relació a la depuració de responsabilitats penals en l’explosió d’IQOXE i la millora dels protocols, però també per incrementar els controls sobre els efectes nocius de la indústria química tant en el medi ambient com en la salut i la seguretat de la població i “endurir la legislació pel que fa al control ambiental, les mesures de seguretat i les condicions laborals al sector químic”, ha explicat la regidora Estrada.

Per últim, la moció inclou la necessitat “d’obrir d’una vegada per totes el model de desenvolupament econòmic que volem al territori” ha explicat la diputada Natàlia Sànchez. En aquest sentit, són moltes les organitzacions que fa anys que reclamen l’impuls d’una diversificació econòmica al Camp de Tarragona, que no només passi per la dependència cap a la indústria petroquímica. Mentre que en altres països de tradició industrial s’ha anat fent una transició econòmica cap a la “química verda”, la recerca aplicada i l’allunyament de la indústria perillosa dels nuclis urbans, al Camp de Tarragona la direcció és contrària. En aquesta línia, la diputada Sànchez ha expressat que “es fa del tot necessari apostar per models econòmics que posin la salut i el benestar de les persones al centre, que no posin en risc ambiental i de seguretat a la població i a la classe treballadora, i que promoguin l’economia social i solidària”. En aquest sentit, Sánchez també ha recordat que el govern de la Generalitat encara no ha emès cap mesura per depurar les responsabilitats penals ni cap pronunciament sobre la petició de la CUP de personar-se com a acusació particular contra IQOXE. Davant del silenci de la Generalitat, la CUP ha activat el grup de juristes de la formació per tal de personar-se com a acusació popular en nom de la societat civil per la defensa dels interessos en matèria de medi ambient, salut i seguretat.