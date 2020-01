Repressió

L'ANC exigeix que s’apliqui la proposta de resolució aprovada pel Parlament que ratifica el diputat i president Torra

L’Assemblea Nacional Catalana exigeix que s’apliqui la proposta de resolució aprovada per Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) el passat dissabte, 4 de gener, en el Ple extraordinari que va tenir lloc al Parlament. I, a més, insta la mesa del Parlament perquè iniciï els tràmits per a dur a terme els acords, amb tots els efectes polítics i jurídics.

La proposta de resolució ratifica Quim Torra com a diputat al Parlament de Catalunya i com a president de la Generalitat, i reitera que únicament és el Reglament del Parlament de Catalunya qui té la potestat de decidir suspendre o no un president de la Generalitat.

D’aquesta manera rebutja la decisió de la Junta Electora Central (JEC), que pretén inhabilitar com a diputat el president Torra. Segons la resolució, això suposa un “cop d’Estat”, ja que contravé la voluntat política de la ciutadania, atès que la JEC és simplement un òrgan administratiu electoral i, per tant, no pot decidir sobre qüestions com aquesta.

A més, la proposta de resolució expressa el suport de la cambra als eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín i exigeix que puguin exercir plenament i en llibertat les seves funcions polítiques, tal i com ordena la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per tot això, doncs, l’Assemblea exigeix que s’apliquin els acords arribats en aquesta proposta de resolució, i demana al Parlament que comenci els tràmits per garantir els drets de Quim Torra, tant com a diputat com a president.